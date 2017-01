Bruno Sainz Micheli: “Estoy cumpliendo el sueño de mi vida”

Por Ariel Bogdanov

“No bajar los brazos nunca” parece ser la consigna de Bruno Sainz Micheli en su vida. A pesar de haber sido rechazado en varios casting para proyectos locales, el joven emprendió viaje hacia Europa en búsqueda de experiencia en el mundo del espectáculo y la consiguió. Sin embargo nada le resultó fácil: comenzó limpiando circos, repartió folletos y vendió tickets hasta que le llegó una oportunidad de ser parte del show y no la desaprovechó. Recorrió el Viejo Continente a través del mundo circense hasta que decidió que era hora de regresar al país. Se sumó al programa “Combate” y su vida cambió. Hoy es parte de “Mahatma, Alma Grande”, el gran show de Flavio Mendoza en Carlos Paz, y cada noche se luce sobre el escenario del Teatro Luxor de la villa serrana.

En diálogo con Alfil, el joven nacido en Cipolletti analizó como vive este gran presente: “Para ser mi primera temporada es un éxito rotundo. Estamos en números que son un récord histórico y hay un ambiente excelente. Es una obra que podría estar en Las Vegas tranquilamente y es un orgullo ser parte de esto” expresó Bruno.

-¿Con qué se va a encontrar el espectador que vea Mahatma?

Es un show ambientado en la India, hay sketch, acrobacias, humor, bailes, realmente es una propuesta impactante. Es un espectáculo con la mejor producción, técnica y el mejor vestuario. Realmente impresionante. Es muy fuerte sentir la devolución que te da la gente a la salida y también en las redes sociales luego de ver la función. Creo que un show así es algo bueno para todos, porque es un incentivo al arte argentino.

-¿Cómo arrancaste en el mundo del espectáculo?

Arranqué en el Circo Rossi en España, llegué allá porque mi mamá tenía unos conocidos en Galicia. Ellos se fueron allá por la crisis del 2001, hacían teatro con mi vieja y me ayudaron bastante a crecer hasta que decidí separarme e ir creciendo de a poco. Yo había hecho gimnasia artística y por eso me sumé al circo. Primero limpiaba, repartía folletos, vendía cosas hasta que a los 18 años se me presentó una oportunidad. Me vieron condiciones físicas y empecé a aparecer en un número sobre el escenario con una de las hijas del dueño, que tenía nada más y nada menos que ¡11 hijas!

-Ahí se abrió la puerta…

Claro, tuve mi espacio, me pagaban. Luego agregué otro número con una trapecista y fui creciendo dentro del circo. Me dieron mi caravanita, un lugar. Esa vida duró cinco años recorriendo países de toda Europa en donde me sumé al circo Roncalli, que es uno de los más conocidos de Alemania. Allí hacía de todo: aros, trapecios, equilibrios, parada de manos y terminé con las cintas; hasta que un día decidí volver.

-Imagino que acá en Argentina nada fue fácil…

Para nada. Y ahora recuerdo a Laurita Fernández que me dijo una frase que no olvido más: ‘En la vida hay miles de no, hasta que un día hay un sí y ese sí cambia todo’, y en mi vida así fue. Yo venía haciendo casting con Flavio Mendoza durante toda mi vida. Fui rechazado siempre, hasta que un día la puerta se abrió y todo cambio. Era mi sueño de toda mi vida y ahora tengo que cambiar de sueño porque éste ya lo viví.

-¿Que es Combate para vos?

Es el lugar que me abrió todo. Yo estudiaba educación física y tenía una vida muy tranquila. Volví de Europa para estudiar pero en Combate todo cambió. Fue una etapa excelente pero creo que ya fue. Me hizo crecer, desinhibirme frente a las cámaras y me dio mucha popularidad, algo que le agradeceré siempre. Se me dio todo muy rápido, desde mi lugar, con humildad y sin generar ningún escándalo.

-¿Cómo surgió la posibilidad de sumarte a Mahatma?

Los espectáculos de Flavio Mendoza eran del tipo de shows que a mí me gustaban y en los que soñaba estar. Varios años estuve haciendo casting y me decían que tenía que mejorar en el baile o en otros aspectos. En este show se me abrió una puerta para hacer cintas y estoy viviendo un momento increíble en este espectáculo impresionante creado por Flavio Mendoza.

Fotos: Sebastián Hernández