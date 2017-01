UCR critica a PJ por inundaciones con Mestre (p) como bandera

Las inundaciones en el sur provincial han ocupado el centro de la agenda en la pretemporada política de un año que tiene marcado en rojo en el calendario las elecciones de diputados nacionales.

El precandidato que más fuerte suena en la Unión Cívica Radical es el actual diputado nacional Diego Mestre, quien irá por su reelección, aunque no es claro aún si lo hará en el primer lugar de la lista, como quieren sus correligionarios mestristas, o en el segundo, detrás de algún macrista como Héctor Baldassi o Gabriel Frizza.

Diego Mestre ayer ingresó en la discusión por las inundaciones afirmando que el gobierno peronista no dice la verdad sobre el problema.

“Unión por Córdoba les sigue mintiendo a los cordobeses; hace diecisiete años que gobiernan y todavía no pueden solucionar el drama de las inundaciones”, cuestionó el hermano del intendente capitalino.

Además, viajó al pasado para recordar las obras de su padre, quien ocupó la Gobernación entre 1995 y 1999, hasta que lo desplazó el peronista José Manuel de la Sota.

“Todavía recuerdo la campaña para gobernador del ’98 (se votó el 20 de diciembre), cuando Ramón Bautista Mestre había hecho 700 kilómetros de acueductos en tan sólo cuatro años”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del bloque de legisladores radicales, el mestrista Orlando Arduh, acusó a su par del peronismo, Carlos Gutiérrez de engañar para disimular la responsabilidad del gobierno.

“Gutiérrez, no maree a los cordobeses con números ficticios; salga y recorra el interior, con eso alcanza”, dijo.

Arduh respondió así a Gutiérrez, quien había acusado, a su vez, al radical de opinar sin conocer las obras realizadas por el gobierno peronista. Según el riocuartense, el gobierno de Juan Schiareti invirtió el año pasado 550 millones de pesos en la construcción de 1.300 kilómetros de canales en el interior, y para el 2017 están previstos 600 millones para hacer 1.400 kilómetros de canales, microembalses y diques.

De gira

Los mestristas afilan las uñas, además, mientras preparan el inicio de una gira del Ramón Mestre por el interior provincial. El intendente quiere ser el candidato a gobernador de Cambiemos y, para eso, necesita sumar adhesiones más allá de la ciudad de Córdoba, donde es necesario, asimismo, que mejore su imagen (para eso, se desarrolla un vasto plan de obras públicas).

No casualmente, la gira comienza por el sufrido sur provincial, muy afectado por las inundaciones.

Hoy, Mestre irá a Huinca Renancó y a General Levalle, donde son intendentes los radicales Oscar Saliba y Federico Gallo, respectivamente. En Huinca Renancó dará una conferencia de prensa en la Municipalidad, y luego firmará un convenio entre las administraciones de capital y de esa ciudad.

A las 15, presidirá una reunión del Ente de Intendentes, el organismo partidario que sirve de plataforma hacia el interior provincial.

A las 19.30, ya en General Levalle, se reunirá con el intendente de esa ciudad, y una hora después inaugurará el comité radical de General Levalle. Más tarde, participará de una cena con dirigentes de los departamentos Río Cuarto y Roque Sáenz Peña.