El Superclásico de la Selección lo ganó River

Ante Chile, por Eliminatorias Sudamericanas, finalmente se disputará en el Monumental y no en cancha de Boca, como había anunciado Pérez. Tuvo que ceder ante D’Onofrio, y no quería…

Por Federico Jelic

Hasta el DT de la Selección Argentina Edgardo Bauza salió a desmentir al presidente de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, cuando una vez consumada la calurosa goleada sobre Colombia en San Juan, anunció que ante Chile en marzo, se iba a jugar en cancha de Boca Juniors, por “pedido de los jugadores”.

Y los mismos futbolistas tampoco reconocieron dicha “elección” cuando fueron consultados. Todo se trataba aparentemente de un pase de factura de Pérez con el titular de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, con quien mantiene una disputa dialéctica en AFA desde hace algunos años.

Vamos a la Boca

Hay que ser claros: tampoco es que comparten una gran amistad el actual mandatario de Belgrano y de la Intervención en AFA, Armando Pérez, con Daniel Angelici, conductor de Boca Juniors. Incluso tuvieron diferencias con algunos criterios, el mismo Angelici apuntó a ponerse al frente de la vieja casona de la calle Viamonte, y al final le terminó dando su aval en función de que sea potable candidato en las elecciones. Igual, se trató más de un “voto castigo” a Marcelo Tinelli que por convicciones propias.

Y eso que Angelici se mostraba en contra del “Fútbol-empresa”, de las Sociedades Anónimas, siendo ese un elemento clave, porque el hombre de los cosméticos se mantuvo al centro de esas posturas. Primero apoyaba las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, no obstante, fue mutando su discurso al punto de plantear algún atisbo de “conducción alternativa”, ante los déficits generados en los clubes de altos presupuestos y escasos ingresos. Y eso que su Belgrano figura entre los cinco equipos de Primera División (junto a Talleres, vale aclararlo) que no mantienen deudas en AFA. Entonces, pareciera que responde a otro interés. Pero eso es otra historia y será contada en otro momento.

D’Onofrio no te quiero

Básicamente, la necesidad de este tour Federal por el interior del país empezó por la necesidad de resultados y que Pérez sostuvo para seguir dando la penitencia a D’Onofrio, por su constante motivación desestabilizadora a su gestión. Dicho en criollo, la intención de trasladar a Argentina-Bolivia a la cancha de Boca, en vez de optar por el escenario oficial histórico de local, el Monumental de Nuñez , era para “mojarle la oreja”.

La Selección pasó en 2016 por Córdoba en dos oportunidades, Mendoza y San Juan, mientras el “Millonario” lo miraba por TV.

D’Onofrio y el hombre fuerte de Belgrano no tienen química. No tiene nada que ver el descenso del River a la B Nacional a manos del “Pirata” en 2011 en la Promoción. El actual mandatario del “Millonario” es de esos que permanentemente pedían elecciones en AFA. Y la brecha se amplió cuando en la cumbre de la CONMEBOL en Bogotá, Argentina perdió representatividad en el comité directivo del fútbol mundial, después de casi 30 años, a manos del colombiano Ramón Yesurún. Con la renuncia de Luis Segura, D’Onofrio se perfilaba como sucesor, y al no conseguirlo, culpó a Pérez de estar más interesado por una foto con Giani Infantino, presidente de FIFA, que en defender los derechos de los argentinos. Luchas intestinas y sin tregua que siempre se vivieron en el seno político de AFA.

El prisma continúa. En este caso, Pérez intentó poner todo su aparato para que Lionel Messi, Javier Mascherano y compañía dieran la vuelta al mundo antes que ir al Monumental. Si por Pérez fuera, se jugaría ante Chile en Jujuy, pero la agenda marcaba la imposición implícita de volver a ser locales en Buenos Aires. Por eso intentó ir a la Bombonera, pasa que desde Bauza hasta Marcos Rojo, lo fueron desmintiendo, quizás inconscientemente, por lo que no tuvo más remedio que acatar la necesidad de retornar al reductor principal.

El dinero manda…

El tema fundamental que obligó a Pérez a ceder es la potente recaudación que garantiza la cancha de River. Hay 40.271 espectadores habilitados, la mayoría en plateas, por lo que la aspiración es un suculento ingreso en tiempos de vacas flacas. Porque la “Bombonera” solo estaría permitida de acuerdo a las normas de FIFA, con poco más de 35 mil. Esa diferencia en las boleterías sería de importante impacto. Además, la logística acompaña y el operativo de seguridad ya está aceitado, con una fisonomía más acorde para desagotar las tribunas y las calles aledañas.

Y a su vez, quedó en claro que ducha decisión no se trató de una necesidad de cambiar de aire o de estadios, sino de castigar a D’Onofrio, por esas internas políticas de la calle Viamonte y otros intentos de “Golpes de Estado mediáticos”, apoyando a Tinelli en su momento y otras alianzas que lo tenían como un antagonista directo.

“Nos pidieron la cancha y River no le cobrará alquiler a la AFA, dada la situación del fútbol argentino, que necesita ayuda de nosotros”, comentó D’Onofrio, magnánimo. Ya había cumplido su cometido en los escritorios.

Además, le sirve para acomodar el chasis: Pérez con Angelici han perdido la sintonía en los últimos tiempos. También Angelici pidió escrutinios y hasta criticó al titular de la CONMEBOL, el paraguayo Alejandro Domínguez, por “favorecer a los equipos brasileños”, a modo de despecho porque Boca se quedó al margen de la Copa Libertadores.

Y como Argentina no tiene garantizado el pasaporte al Mundial de Rusia 2018 (se encuentra en posición de repechaje), mejor es mantener relaciones diplomáticas con los “Popes” de Conmebol…si viviera Julio Grondona, todo sería diferente, claro está.

La cuestión es que en marzo, el 23 a las 17, si tiene apetencias de ver a Messi y alentar al combinado nacional con el tradicional “Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta barra quilombera, no te deja, no te deja de alentar”, mejor conecte y programe el GPS del auto con destino al estadio “Américo Vespucio Liberti” de Nuñez y no con dirección al “Alberto J. Armando” de la Boca. En este 2017, el primer superclásico del 2017 fue para River. D’ Onofrio le ganó la pulseada a Angelici…y a Pérez también.