“Mi familia es así” vivió su función de gala

Por Ariel Bogdanov

Una sana costumbre se instaló este año en Carlos Paz. Las diferentes obras teatrales presentan a lo largo del verano una función denominada “de gala” (aunque con vestimenta mucho más relajada) que se realiza en un horario más temprano de lo habitual para que el resto de los elencos que hacen temporada en la villa serrana puedan asistir. Los artistas, en general, responden a la iniciativa y brindan su apoyo a las diferentes obras en cartel.

Esta vez fue el turno de “Mi familia es así”, la comedia protagonizada por Betiana Blum, Rodolfo “El Tano” Ranni y Raúl Taibo, que además cuenta con la participación de Jey Mammon, la talentosísima Laura Bruni, la cordobesa Mai Lawson y el youtuber Guido Morán. La obra debió afrontar la baja de alguno de sus principales figuras y reemplazarlas pocos días antes del debut, sin embargo superó las dificultades y logra mostrarse sólida y divertida sobre el escenario.

Algunos de los artistas que dijeron presente a la especialísima función fueron Flavio Mendoza, Fátima Florez, Marcelo Debellis, Marcelo Iripino, Fernando Bertona, Adabel Guerrero y Osvaldo Laport, entre otros que asistieron a la sala 1 del teatro del Sol.

“Mi familia es así” traslada al espectador a compartir una Navidad con “Los Abril”, una familia particular la cual sufre graves problemas de comunicación y a partir de allí comienzan una serie de enredos que mantiene atento y entretenido al público.

Finalizada la función el apoyo de los famosos no quedó solo en la asistencia sino que en las redes sociales dejaron sus comentarios y llenaron de elogios la obra producida por Hernán Estévanez y Marcelo Cosentino, este último buscando repetir la fórmula del verano pasado cuando presentó “Algunas mujeres a las que le cagué la vida”.

En su cuenta de twitter Osvaldo Laport no ahorró halagos y escribió: “Muy buen espectáculo @mifamiliaesasi cálido, nostálgico, romántico, divertido!”.

“Recomiendo ver @mifamiliaesasi una obra super divertida y dinámica con grandisimas actuaciones. Imperdible!!!” tuiteó en la misma línea Fátima Florez.

En tanto que Marcelo Iripino, una de las revelaciones de la temporada también se manifestó en las redes sociales con elogios hacia la obra: “Increíble @mifamiliaesasi son Maravillosos. Los adoroooo. Alta comedia”, subrayó.