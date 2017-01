Especialistas esperan que haya una “recuperación genuina” del crédito

Un informe privado entiende que la mejora de los últimos meses respondió no sólo al aumento de los préstamos en dólares, sino también al despegue de aquellos nominados en pesos.

El crédito, tanto en dólares como en pesos, comenzó en los últimos meses de 2016 “a dar señales de mejora, allanando el camino para una recuperación genuina durante 2017”, según un informe de la consultora Ecolatina.

El trabajo indica que diciembre fue el quinto mes consecutivo en que el crédito al sector privado creció por encima de la inflación, y señala que el principal impulso vino por el lado del financiamiento en moneda local.

Mientras que entre enero y julio el crédito aumentó 11 por ciento en términos nominales (versus una inflación acumulada de 29 por ciento en el mismo período), desde agosto hasta fin de año el stock creció 16,5 por ciento (contra una suba de 8 por ciento de los precios), precisa el informe.

Según el análisis, la noticia en torno a la recuperación del crédito es más alentadora teniendo en cuenta que la mejora respondió no sólo al aumento de los préstamos en dólares, sino también al despegue de aquellos nominados en moneda local.

En esa línea el documento remarca que en el último bimestre de 2016, el crédito en pesos al sector privado creció 7,2 por ciento (el valor más alto desde 2012 al descontar la suba de precios). “Pese a este resultado, en 2016 el crédito cerró en rojo: los préstamos al sector privado totales crecieron sólo 30 por ciento en el año, lo que implicaría una caída de casi 8 por ciento en términos reales conforme a nuestras estimaciones”, señala.

El informe sostiene que a pesar de que desde la segunda mitad del año pasado las tasas de interés de los préstamos vienen cediendo, considerando el retroceso de la inflación esperada, en términos reales el costo del financiamiento se mantuvo estable (en torno a 4 por ciento anual, conforme a las estimaciones de la consultora).

En ese marco evalúa que la recomposición que exhibió el crédito privado sobre el cierre de 2016 estaría más asociada a una recuperación de la actividad, ya que las tasas de interés reales se mantuvieron prácticamente estables durante el año.

Prevé que “la liquidez excedente de moneda extranjera en manos de los bancos, producto del éxito del blanqueo de capitales, podría profundizar esta tendencia positiva de cara a los meses venideros”.

Sin embargo, plantea que no consideran que en los próximos meses vaya a haber un cambio significativo en las condiciones crediticias dado que en su objetivo por contener el alza de precios, el Banco Central “seguiría sosteniendo las tasas de interés en terreno positivo en términos reales”.

“Con un costo del endeudamiento bancario que se mantiene por arriba del alza de los precios, el incremento de los préstamos sólo podrá ser posible en la medida en que las perspectivas de la economía sean auspiciosas”, afirma.

El informe apunta que para avanzar en la profundización del sistema financiero será “tan necesario generar confianza en la moneda (fijar tasas de interés reales positivas), como garantizar las oportunidades de repago a los tomadores de crédito (augurar un repunte de la demanda sostenible en el tiempo)”.

COMPORTAMIENTO

El año pasado el stock total del financiamiento en moneda extranjera finalizó en torno a US$ 9.000 millones, el valor máximo alcanzado desde mediados de 2012. De esta manera, el nivel llegó a representar 1,7% del PBI, avanzando 1,2 puntos porcentuales a lo largo de 2016.

La contraparte de este círculo virtuoso de los préstamos en dólares fue el deterioro del crédito en pesos. Por un lado, las tasas de interés reales positivas ofrecidas por la autoridad monetaria en sus letras desalentaron la oferta de créditos de los bancos en moneda local, ya que parte de la financiación productiva se dirigió a las inversiones financieras de los instrumentos del Central.

Por el otro, el atractivo de estos títulos le puso un piso elevado al costo del financiamiento privado: aun cuando la caída de la demanda podría haber alentado a una baja en las tasas de interés, la alternativa de las LEBACs permitió colocar la liquidez excedente de los bancos sin la necesidad de ajustar el costo de los créditos.

Las tasas de los créditos en pesos promediaron a lo largo del año el 37% anual, ubicándose 4 puntos porcentuales por arriba de la media de 2015.