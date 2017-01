Para un Juez místico, Vidal es “un ángel”

Poco después de que una encuesta revelara que María Eugenia Vidal tiene mejores números que Mauricio Macri, Luis Juez colmó de elogios a la gobernadora bonaerense, a la que calificó, incluso, de “ángel”.

“María Eugenia es un ser excepcional, un ángel, es una bendición en la política nacional”, dijo.

“Mis suegros viven en La Matanza y yo les decía que alguna vez la suerte los iba a acompañar a los bonaerenses, quienes han tenido muchas veces a cada delincuente y sinvergüenza gobernando la Provincia; Vidal es esa gobernadora decente, honesta”, consideró.

Juez, actual embajador argentino en Ecuador, sostuvo que no tiene “dudas” de que un triunfo de Aníbal Fernández “hubiera sido una hecatombe para los bonaerenses y la peor desazón para la Argentina, porque estaba rodeado de malandras que les robaban el sueño a los ciudadanos”.

En declaraciones al diario Hoy, Juez manifestó que “ojalá Vidal tenga la fuerza para llevar a delante esta gestión que no es sencilla”.

“Hay que ver la plata que se han gastado durante los últimos cincuenta años los supuestos ‘salvadores de los pobres’ para darse cuenta por qué la gente valora la decencia de María Eugenia”, agregó.

Juez encontró “aciertos y errores” en la gestión de Mauricio Macri. “Como intento ser equilibrado y no soy un fanático chupamedias, puedo decir las cosas objetivamente”.

“Pero vi­niendo de un espacio distinto de la política, pienso que nos manejamos con mucha ingenuidad al creer que el peronismo nos iba a acompañar en las medidas que buscamos tomar, y no hicimos los acuerdos con otros sectores políticos que habrían sido necesarios para no sufrir derrotas legislativas en el Congreso Nacional”, continuó.

Juez viene desperonizándose hace tiempo, y habla como si no conociera a los peronistas, pese a que siempre se manifestaba como uno de ellos, que se había salido del partido (para fundar uno nuevo) por diferencias con el delasotismo.

“Creo que nos falta resolver y revisar muchas cosas dentro de nuestra fuerza. Debemos hacer una autocrítica al interior de Cambiemos, sobre todo porque este gobierno está haciendo cosas muy buenas que no se han sabido comunicar por errores propios y no ajenos. Mientras no hagamos esta autocrítica, el peronismo podrá seguir marcándonos la cancha, como hizo muchas veces el año pasado”, analizó.

“Hemos sido muy ingenuos con el peronismo -insistió. El PJ, una vez que resuelva su liderazgo y la conducción nacional, seguramente va a ir por el poder como ha hecho históricamente, es decir, creo que deberíamos ser un poco más precavidos para saber que debemos construir con la ciudadanía otros lazos. Si desconocemos esto, sería desconocer la historia de la Argentina”.

Sobre el kirchnerismo fue lapidario: “Mi mayor aspiración es que el gobierno de Cristina, más allá de haber sido el gobierno que mayores oportunidades perdió en la historia, sea también un gobierno que tenga una condena judicial y no solamente el repudio social. En 2015 la gente votó un cambio que naciera de la decencia luego de vivir un modelo de muchísima corrupción, como era el del kirchnerismo, un modelo de absoluta mentira y de un relato fantasioso, de ahí que haya tanta esperanza en Cambiemos por parte de la sociedad”.

“Cristina fue una corrupta y pagará sus culpas en la Justicia, de eso no tengo dudas, más allá de que desde el mismo Poder Judicial hagan fuerza para que eso no suceda. Si la gente no ve que el que roba va preso, el ejemplo que queda para nuestros hijos es bastante poco serio”, subrayó.