Flor Vigna: la grata revelación de la temporada de Villa Carlos Paz

Por Ariel Bogdanov

En poco tiempo la vida de Florencia Vigna cambió por completo. Un exitoso paso por el programa “Combate” le brindó la oportunidad de tener una chance en el Bailando por un Sueño y no la desaprovechó: en compañía de Pedro Alfonso se consagraron campeones del certamen de baile más importante del país. Instalada en Carlos Paz donde protagoniza Abracadabra, la comedia veraniega líder en materia de taquilla a nivel nacional, “Flor” se ganó el respeto de la crítica especializada en base a su trabajo, un carisma innato y el respeto hacia su público que celebra cada una de sus apariciones.

La joven dialogó con Alfil, hizo un balance del año y contó cómo esta viviendo este verano que la encuentra por primera vez haciendo temporada teatral en la villa serrana.

“Estamos muy contentos. Venimos con el teatro lleno y realmente es increíble. Rebalsa de gente el teatro y es algo que uno debe valorar y disfrutar mucho. Además aprendo de actores como Freddy Villarreal, Iliana Calabró o Tomás Fonzi que tienen una trayectoria enorme en esto” destaca Vigna. “Creo que la obra va creciendo, vamos probando nuevos chistes, todos queremos mejorar y lo importante es que sobre el escenario nos reímos mucho y eso el público lo percibe” completa con una sonrisa que transmite su momento de felicidad.

-¿Ya caíste que sos la campeona del Bailando?

Aún me cuesta. Creo que no porque fue un frenesí todo, con muchísima adrenalina. Desde que terminó el certamen me cuesta ponerme a pensar y hacer balances. Incluso en Carlos Paz, llegamos y al poco tiempo ya estábamos haciendo dos funciones. Son muchas cosas lindas en muy poco tiempo. Imaginate que yo participé en el teatro “under” con funciones en las que si llegábamos a cien personas salíamos a celebrar, así que estar viviendo esto es como difícil de creer. En la vida aprendí que las cosas no caen de un rayo y que la fórmula no es sentarse a esperar. Hay momentos que las cosas que no te salen pero yo sabía que quería llegar, que era lo mío. Entonces cuando llegás a obtener logros por tu propio esfuerzo todo lo valoras el doble.

-¿Cómo viviste tu primer año en Showmatch?

La verdad es que cuando entré a Showmatch derribé un montón de mitos. Pensaba que cuando alguien llega ahí es porque es hijo de alguien o por algo parecido, sin embargo a mí me llamaron porque en Combate se había generado una gran popularidad y que había gente que me acompañaba. Hicimos una campaña grande, me probaron y fui pasando etapas hasta llegar a ser la soñadora de Peter. Todo fue progresivo y en Ideas encontré gente increíble que me brindó un trato excelente durante todo el año.

Tenés decenas de miles de seguidores que te acompañan en cada paso que das y muchos de los cuales tal vez te convirtieron en una referente. ¿Cómo vivís esa responsabilidad?

Al momento de tuitear busco imponer un buen mensaje desde el lugar que me toca, que tiene tanta repercusión. Es un lugar que busqué y que disfruto muchísimo. No hay nada más lindo que la gente te reconozca y te diga que está de acuerdo con tu forma de actuar, o que se alegran con tu triunfo en el Bailando, o vengan y te cuenten que votaron por vos. Soy una agradecida de la gente por todo el cariño que me brindan.

-¿Vas a defender el título del Bailando en el 2017?

Si, me encantaría. Pepe ya dijo que sí, así que ahí estaremos, defendiendo algo que nos trajo tantas alegrías.