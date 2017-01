Escritos guardados en un cajón

Por Gabriel Abalos

Aunque bajo el género novela cabe una amplia diversidad de textos y formatos narrativos, la que presentó Santiago Loza bajo el sello de la editorial cordobesa DocumentA/Escénicas ablanda a su manera el espacio de la novela, género que al autor –dramaturgo, cineasta- le parece demasiado ampuloso para acoger esta pieza llamada Yo te vi caer y firmada en julio de 2003. La información circundante permite saber que este texto nació como anotaciones para un filme, preservaciones de escenas y voces de la infancia que no llegaron a película pero que en virtud de ser un fruto mediatizado de la experiencia sensible, seguían teniendo peso propio por el valor de su contenido.

La editora Gabriela Halac sugirió poner en diálogo ese texto “cajoneado” por el autor, con otro producido una década más tarde para una puesta escénica, que le tomó prestado el título de Yo te vi caer. Ambas piezas tienen como hilo conductor la fuerza troncal de la idea de caída.

En la versión literaria, que ocupa la mayor parte del volumen, esa idea aparece en ciertos picos del discurso. ¿Qué discurso es este? Es un relato que avanza sobre el rodar de voces: monólogos interiores, diálogos, fragmentos poemáticos, cartas, diálogos telefónicos, y también voces exteriores como las del narrador. Requiere atención saber quién enuncia qué, algo que resulta más sencillo al inicio que después. Sin embargo, cada voz tiene señales de identidad, aunque a veces no tengan nombre; es la identidad propia de cada voz, que descubre su sexo, su edad, su estado de ánimo, el momento de la vida de quien la pronuncia. A medida que avanza el texto, se superponen esas voces en un tiempo posterior, y a veces retornan a ciertas escenas primarias de la memoria, como la de los niños en el patio del colegio.

En alguna biografía de Joyce leí que su inspiración para el monólogo de Molly Bloom, nació una siesta en que dormitaba y oía charlar a dos mujeres, una de las cuales cada tanto clavaba un “sí… sí… sí…” que fue el origen sintáctico del capítulo con que cierra el Ulises. La novela de Loza podría haberse nutrido igualmente de palabras llegadas al oído, con sus entonaciones, sus mandatos interpretativos previos a la literatura. Así suena Yo te vi caer, como el habla cotidiana, gran maestra del estilo que llamamos “coloquial”.

Se trata de un habla histórica, eso sí, ya que está en permanente mutación. Santiago Loza recupera la memoria de su propia infancia –sobre cuya experiencia se moldean estos textos- no como algo fijo, sino que surgen avances en las formas de decir, en los temas que aparecen e incluso en los objetos a los que iba unida esa vida cotidiana en los años ’70 y ‘80. Un ejemplo de esto se ve en los párrafos dedicados a la tv, y todo lo que aparece tirando de ella: su paso al color, las sensaciones, los militares, el mundial de fútbol, todos hechos ligados a emociones del recuerdo, que concluyen con un televisor viejo arrumbado en el sótano.

Esas materializaciones de la memoria tienen la fragmentariedad de los destellos, pero van contando una historia. Tarea en que debe intervenir el lector, siguiendo los nudos emotivos. Una colección de momentos a los que le fue posible al autor -y seguramente también necesario- darles una forma escrita.

La idea de la “caída”, asociada a una condición de la niñez, se presenta en el primer texto narrativo en varios momentos. Algunos de ellos asoman en la carta de la hermana mayor que ha viajado a Europa con los tíos, para librarse de un embarazo adolescente, y que escribe cada tanto. La comparación con la Torre de Pisa, que ella acaba de conocer y que “resiste, y no se va a caer. Nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿me lo prometés? No nos vamos a caer”. O cuando alguien que mira el patio poblado de niños en el recreo de la escuela, dice “…vendrán otras niñas, tal vez más inquietas o no (…) y yo, desde la ventana, rezo para que no se caigan”. O cuando un personaje se ve “en la fosa negra y honda. Desconozco si hay fondo en esta oscuridad a la que me precipité”. O cuando recuerda su estado angélico y concluye: “cometí el mismo error que cometió Lucifer en su caída: no darle tiempo a Dios”.

Por su parte, el texto dramático que completa la edición de DocumentA/Escénica (un volumen de 205 páginas) está precedido por un texto breve en que Santiago Loza teje en cierto modo la continuidad entre ambos escritos declarada en el título común. El autor los define como “un texto casi novela y un texto casi teatral”. Entre medio de los dos escritos hay diez años que condujeron la energía de Loza hacia otros proyectos, cinematográficos y dramatúrgicos. Hasta que se junta a trabajar con la coreógrafa y bailarina Diana Szeimblum, para una puesta, y entre ambos aparece la imagen motivadora de la caída. Desde la perspectiva de Santiago Loza, el imaginario conducía a los niños caídos en pozos, que dieron pie a grandes despliegues de rescate televisado. En colaboración con la actriz y performer Maricel Álvarez, el espectáculo final recibió el título de Yo te vi caer, y tomó una determinada forma escénica, en la que el texto tenía un papel dramático en la voz de su propio autor. Ese texto es como una antología corporal de las caídas, metáforas de (otra vez) voces, diálogos, narrador: tienden imágenes de torrente, pozo, precipitación, excavación, derrumbe, vértigo, de perder pie, de hundirse. El eje del texto, sin embargo, no deja al lector en el pozo, porque éste llega a vislumbrar también el estado feliz de la caída.