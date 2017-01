Revés para Salibi

Un numeroso grupo de vecinos irrumpió en el Concejo Deliberante de Mendiolaza e impidió la sesión en donde se aprobaría un polémico loteo que sería explotado por una desarrollista privada. El informante de Sierras Chicas, de la oposición, contó detalles de la fallida deliberación extraordinaria y las críticas que siguieron.

Informante serrano: Las cosas salieron como tenían que salir. Incluso un concejal oficialista avaló el reclamo vecinal.

Periodista: Sí, me enteré.

IS: A fines del año pasado, se rechazó el proyecto presentado porque no se hizo conforme lo estipula la ordenanza general para este tipo de “loteos”. Las normas indican que al sobrepasar el número de lotes para subdivisión simple se deben realizar todos los estudios correspondientes como impacto ambiental.

P: ¿Por qué no hizo?

IS: Es lo que no sabemos. Siempre llamó la atención el extremo apuro que tenían en aprobarlo desde el Ejecutivo. Si bien el artículo 22 y 23 de la LOM 8102 no incluye como requisito la urgencia o estado de necesidad para la convocatoria, era llamativo que se convocara a sesiones extraordinarias. Algún concejal podría haber estado de vacaciones, sin posibilidad de concurrir a la sesión.

P: Igual, algunos concejales no se quejaron si les tocaba trabajar en el verano.

IS: Claro. Pero ahora Salibi deberá enfrentar una catarata de críticas. El macrista Andrés Díaz Yofre lo desafió a convocar sesiones para buscar soluciones para las calles inundadas en el Talar, o la falta de refacción de calles en el Perchel o barrio Centro.