El Gobierno apostará a contener precios regulados y dólar para que suba el salario real

El año pasado fue muy complicado para la economía argentina que, con todo, cerró el año con el éxito del blanqueo y con algunas tenues señales de estabilización del nivel de actividad y de la inflación.

La ausencia de un contexto internacional favorable para Argentina, implica que el impulso para que mejore la economía local tendrá que venir necesariamente del frente interno. La variable clave que puede hacer la diferencia es el consumo.

El triunfo de Trump en los Estados Unidos sacudió a los mercados financieros internacionales: acelerando la suba de las tasas de interés y apreciando la moneda de dicho país. Esto es una mala noticia para Argentina puesto que eleva el costo

del financiamiento externo (necesario para cubrir el bache fiscal) y genera presiones a la depreciación de las monedas y las commodities.

Además, pese a que el presidente electo aún no asumió funciones, se descuenta que aplique un mayor proteccionismo afectando el comercio mundial. Por último, la recuperación prevista para 2017 en la economía brasileña va perdiendo fuerza

producto del recrudecimiento de las tensiones políticas en Brasil.

Un reporte de Ecolatina muestra que la experiencia del 2016 muestra que si bien es importante incentivar la inversión, no se puede descuidar el consumo. El Ejecutivo tomó nota de esta realidad y desde mediados de 2016 comenzó a implementar

medidas para amortiguar la caída de esta variable clave. Más aún, a fin de año implementó un paquete de estímulo para las fiestas que consistió principalmente en transferir recursos del Estado a las familias de menor poder adquisitivo.

Para la consultora está claro que el gobierno va a seguir apostando a la concreción de inversiones en 2017 (el año que viene estará vigente el régimen participación pública privada), pero a diferencia de lo sucedido este año va a promover

iniciativas tendientes a apuntalar el consumo. Y en una economía transaccional con escasa profundidad del crédito, la clave para estimular el gasto de las familias pasa por mejorar el ingreso real de los hogares.

En este contexto entienda que el Ejecutivo hará todo lo posible para que las paritarias superen a la inflación en 2017. En la práctica esto implica acotar la suba de los precios regulados y del tipo de cambio para profundizar la desinflación

observada en los últimos meses del 2016.

La Caja de Jubilaciones recibió ayer $500 millones del acuerdo firmado con la Nación para el financiamiento del sistema previsional cordobés. A través de Twitter el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, confirmó el giro: “Compromisos que se cumplen. Ingresaron los 500 millones x el acuerdo con @ANSES. Provincia/Nación siguen construyendo desde el federalismo”. A mediados de noviembre se acreditaron $1.600 millones. La Nación reconoció una deuda de $5.029 millones a Córdoba por pactos incumplidos y por el acumulado de 2016. De ese global, $3.029 millones fueron compensaciones de deudas que la Provincia tenía con la Nación.

Asimismo, el desafío de la próxima negociación salarial pasa por morigerar las subas nominales de los salarios (que se negocie en base a la inflación futura y no el 40% de este año) pero garantizando que los aumentos conseguidos superen

el alza de precios.

A criterio de Ecolatina es posible lograr un rebote de la economía este año de la mano de la recuperación del poder adquisitivo de las familias. Pero para que ello suceda será clave tener un fluido acceso al financiamiento externo: el costo

del crédito se ha encarecido pero no sabemos si va a estar disponible para nuestro país a lo largo del año.

El escenario más probable de Ecolatina para este 2017 es una recuperación acotada del PBI (+3,2%) con una importante desaceleración de la inflación (23%).

Más allá del cambio de ministros, prevé que el gasto público refuerce los ingresos de las familias el año que viene. Los planes sociales y las jubilaciones están indexadas a la evolución pasada de ingresos nominales, por lo que un escenario

de desinflación garantiza una mejora real de dichos beneficios. Además, en la medida que haya fondos, esperan que finalmente se concrete el impulso de la obra pública anunciado, lo que va a permitir recuperar buena parte de los puestos de trabajos perdidos

en la construcción.

La consultora entiende que el verdadero éxito de la política económica de la administración Macri se juega en los últimos años del mandato presidencial: “Recién a fines de 2018 se sabrá si la economía logra romper con el maleficio de los

años pares recesivos que nos afecta desde 2012. Salir del escenario de estanflación no será sencillo porque el Ejecutivo sólo ha corregido parcialmente los desequilibrios macroeconómicos heredados y en un año electoral el margen para hacer ajustes de fondo

es acotado”.

“Lograr una recuperación este año es mucho más fácil que sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento sostenido. Ojalá que a fines de 2017 haya un balance económico positivo, y que las perspectivas para el siguiente año sean favorables”,

indica.