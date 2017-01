El futuro de Jure

El dirigente radical no quiso irse de vacaciones sin antes charlar con el periodista. El tema que más preocupa en la UCR, quedó claro, (y es lógico) es la definición de las candidaturas a diputados nacionales. Las que le tocan a la UCR, al PRO… que si el juecismo va a reclamar algo… que si la Coalición Cívica no será tenida en cuenta…

El dirigente radical no quiso irse de vacaciones sin antes charlar con el periodista. El tema que más preocupa en la UCR, quedó claro, (y es lógico) es la definición de las candidaturas a diputados nacionales. Las que le tocan a la UCR, al PRO… que si el juecismo va a reclamar algo… que si la Coalición Cívica no será tenida en cuenta… Entre una cosa y otra, la conversación pasó por el nombre que, esta vez, parece no ingresar en las especulaciones del radicalismo provincial: Juan Jure.

Periodista: ¿Y Jure? En las últimas elecciones siempre se lo tuvo en cuenta, aún cuando era difícil colocarlo en una lista porque era intendente de Río Cuarto.

Dirigente radical: El Turco Jure está como ausente. La derrota del radicalismo en Río Cuarto lo ha golpeado muy fuerte, y ni siquiera consiguió colocarse en el gobierno nacional, como pretendía. Recuerde usted que él fue uno de los primeros aliados de Mauricio Macri en Córdoba.

P.: Alguna vez sonó para candidato a vicegobernador…

D.R.: Pero dejó pasar oportunidades. ¿Y sabe de qué se habla ahora en la UCR de Río Cuarto?

P.: No, pero tengo la sensación de que usted me lo está por contar.

D.R.: De la necesidad de renovar el radicalismo…

P.: Realmente extraño. Jure pasó de representar la renovación de la UCR a ser la vieja guardia riocuartense.