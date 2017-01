Suoem inicia el ‘17 como terminó el ‘16: asambleas

“Un trabajador lucha por sus derechos”, arengó el secretario general del Suoem a los contratados que se dieron cita en la explanada del Palacio 6 de Julio, el último día hábil de 2016. Rubén Daniele busca resguardarse por el escaso poder de fuego con el estilo de motivación elegido. Busca que el afiliado se mantenga en pie de guerra por el pase a planta de 147 agentes y el pago de las bonificaciones especiales a aquellos que ya integran el staff permanente del Estado municipal.

El sindicalista y los funcionarios conocen el poder la temporada de vacaciones de verano para licuar cualquier reclamo virulento o aplazar una negociación.

La estrategia oficial está clara: los adláteres del intendente Ramón Mestre esperan combinar la discusión que hoy ocupa al Suoem con la determinación de una nueva pauta salarial para el año que aún tiene el celofán puesto. La decisión no debería sorprender porque después que la conducción gremial resolvió aceptar –sí, aceptar- la realización de los concursos masivos con los que insistía la gestión radical en su primer gobierno, la “variable contratados” funciona como apéndice de cualquier otro asunto sujeto discusión entre patronal y sindicato.

Fue Daniele quien resaltó este aspecto en la última asamblea al admitir que el cronograma de efectivizaciones se incumplió en cuatro oportunidades. Predeciblemente, llegará el quinto en marzo cuando deba reabrirse la paritaria salarial.

El Suoem tiene a favor el año electoral. Mestre forma parte de la coalición cambiemos y, si bien aún no se sabe quiénes serán los dirigentes que darán batalla, se da por descontado que el radical deberá jugar fuerte para que su socio político, el presidente Mauricio Macri, y sus legisladores patrocinados realicen una cosecha de votos que no desentone con la performance en las urnas de la noche del balotaje de noviembre de 2015. En aquella oportunidad, más de siete cordobeses cada 10 apoyaron el “cambio”. Entonces, se deduce que el equipo de gobierno municipal querrá mantener a raya Daniele y compañía.

Si bien el nuevo año empieza con el pie izquierdo en materia de servicios municipales –Daniele anunció asambleas martes y jueves durante enero para visibilizar el conflicto por las bonificaciones y pases a planta frenados- el Ejecutivo municipal tomará la “recomendación” del la Asesoría Letrada municipal. A través de una nota, funcionarios (mestristas) sugirieron al Intendente que abone las bonificaciones especiales a todos los agentes que integran la planta.

La decisión está tomada, aunque no hay voluntad de realizar un desembolso retroactivo, como exige el sindicato. En resumidas cuentas, las compensaciones especiales universalizadas por el ex intendente Luis Juez serán cobradas por los flamantes efectivizados en el momento que finalice la pugna y se rubrique un nuevo acuerdo.

Como en toda negociación, las partes deben ceder. Pero Daniele ya le recordó a Mestre “que conoce muy bien los números municipales”. Nadie duda que así sea.

“Está todo para que se cumplan los pases a planta y el pago de las bonificaciones. No hay impedimento legal porque están los cargos. No deben, ni pueden hablar de problemas económico. Vamos a demostrar que pueden pagar. Lo vamos a hacer fehacientemente”, concluyó Daniele.