Sueño, canto y torrente del poeta

Por Gabriel Abalos

gabrielabalos@gmx.com

De muy reciente aparición, Poemas en la lengua del sonámbulo, de Hugo Francisco Rivella, fue editado por la Biblioteca Córdoba. Nacido en 1948 en Rosario de la Frontera, en Salta, Hugo Rivella reside en Córdoba, donde ha publicado su prolífica obra que mereció múltiples premiaciones nacionales e internacionales.

El sonámbulo deambula por las imágenes y los hechos que la poesía, animal memorioso, lo urge a escribir. Es un comienzo propio de los antiguos poetas acuciados por la musa, en el caso de Rivella el hocico de la bestia que “pulsa la sien del verso”. Siguiendo las premisas de esa representación iniciática, el poeta se transforma en lira que la poesía ejecuta. Al comenzar el concierto lírico, se pone en marcha una columna formada por una muchedumbre de sombras que ríen, o lloran y/o luchan, y que desfilan traídas por el canto. A la manera de Lugones, en quien “el poeta apostrofa con su clarín sonoro a la columna en marcha”, aunque sin la impertinencia del clarín, instrumento más propiamente lugoniano. Lo de Rivella tal vez se trate mejor de una ocarina.

El poeta comienza por pedir la carnalidad imprescindible para producir el canto, esa carnalidad que el sueño (la muerte) vuelve impalpable:

“Necesito un poema en mi esqueleto,

Necesito una canción en mi garganta”.

El tono concertante ha sido reconocido por María Teresa Andruetto, para quien estos poemas poseen “una música arrasadora”, y son “un paso más en la poderosa construcción musical que es la poesía de Rivella…”.

Desfilan ante los ojos del poeta páginas del mundo, se suceden capítulos que lo conmueven. ¿A dónde van el amor, el horror, la memoria, los hombres y mujeres que pasan? ¿A dónde se dirigen esas figuras que se destacan en la caravana? Allí van, entre otros, Sylvia Plath, Kawabata, Gu Cheng, Girondo, Chéjov, Basho, Joseph Brodksy, el Che, Juan Gelman, Chaplin, El Bosco, Romilio Ribero, Guayasamín, Kim Phuc, la niña vietnamita quemada con napalm. Entrevistas por el poema, discurren, destacadas y rescatadas por la inclinación del sentimiento, esas máscaras y fantasmas, figuras, grumos en la memoria, con la precisión autónoma de los sueños, que soplan donde y cuando quieren. Al pasar la columna ante él, el mundo le impone al poeta el compromiso de recordar. No siempre éste se mantiene despierto.

En el proceso creativo, el escriba puede incluso confundirse, detenerse en la duda del canto, y dejarlo la poesía librado a sus propios medios para salir de allí. O puede imprecar contra un mundo que se asemeja a un formato de televisión y que “arrastra su sombra”. O también dejar sentado que él no sólo ve pasar la caravana que con su voz canta, sino que es parte de la misma, aunque al pasar el torrente él “miraba el espejo”.

En otras ocasiones, no se trata de un desfile de sombras exteriores al poeta, sino proyecciones, construcciones que él tiene la voluntad de cantar y que pueden presentarse como alegorías, como en el canto a la Patria, que desfila “los pies desnudos, sin estrellas”, mientras “susurraban los vientos a su paso”. Incluye asimismo, en el caudal que corre por su mente, detalles de impresiones que lo asaltan, como las notas de un bandoneón o las figuras del baile, una épica de escala personal, o como el replicante que muere bajo la lluvia en la película “Blade runner”. Sin embargo, es obvio que las escenas no transcurren en un mundo caprichoso y privado, sino común. La lengua del poeta sonámbulo se nutre de signos culturales que no nos son ajenos, sentimos el paso de la madre del poeta, sentimos a los muertos que enumera como propios, repasamos sus líneas como si asistiéramos al mismo evento, con sentimientos equivalentes, con el mismo grado de revelación, de sorpresa o de constatación. Es nuestro mundo, es nuestra época que pasa, o una versión reducida de ella delineada por las emociones, las angustias, las esperanzas, las alegrías, las banderas, la conciencia de una generación

La lengua del sonámbulo ha sido testigo de muchos atardeceres. Hacia el final, el poeta se describirá a sí mismo como “el Hombre y el mundo, una extraña metáfora que lo desdibujaba”.

Descubre que los signos garabateados en el papel son exactos y todos dan a una escena real, un poco como una serie de filmaciones en super 8 recogen fragmentos de un mismo hecho, desde ángulos diversos, probando lo ocurrido. Cada testimonio es pintado sin prisa, porque el desfile sigue ocurriendo cada vez que el poeta cierra los ojos, o los abre: allí está la escena, las escenas, desplegándose.

Tal es la extraña arquitectura de la poesía, donde caben el templo, la ciudad, las calles, la mañana, la noche, los crímenes, las víctimas, los héroes, los niños mutilados.

Si no hay voces que mantengan la antigua tradición, ¿qué es la poesía? ¿Sólo nuevas conquistas técnicas adecuadas a una “nueva realidad”? que siga habiendo aedas.

La poesía es el caudal, el flujo incontinente donde se recortan nuestras vidas. Y si el poeta correcto hace la minuta correspondiente, lo leamos o no, lo sepamos o no (siempre ocurren esas cosas), allí ha quedado esbozado lo que hace falta decir, incluso humildemente, o incluso con precisión fotográfica, o con tono personal, sobre el mundo en cuyo número formamos, de cuya murga participamos, aun cuando silenciosos pasamos rumbo a dejar lugar a las próximas generaciones.