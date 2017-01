Los partidos políticos y la gobernabilidad

El peronismo tiene una matriz ideológica que considera al poder como un fin en sí mismo. Es un movimiento que nació en el poder y para el poder. Desconoce lo que Luis Morote y Greus describió en el año 1900 como la “moral de la derrota”. Es decir, al peronismo no le gusta, ni tolera perder.

Por Javier Fabre

Secretario Comité Central de la Unión Cívica Radical

En este primer año del gobierno de Cambiemos observamos cómo se pretende complicar la fundamental estabilidad de los actuales gobernantes.

Esto pudo ser previsto si no se subestimara la vocación filosófica del peronismo en la oposición, sin necesidad de remontarse demasiado al pasado. Allí tenemos los 13 paros generales de la CGT a Raúl Alfonsín y la complacencia hacia la flexibilización laboral de Menem y Cavallo, o el recuerdo de los espontáneos saqueos organizados contra De La Rúa y la fidelidad piquetera-sindical hacia Néstor y Cristina.

En el Parlamento fueron los mismos actores que históricamente reivindicaron las estatizaciones, aquellos que aplaudieron las privatizaciones para luego festejar las re-estatizaciones. Todas políticas profundamente contradictorias pero atravesadas por un denominador común: la entonación final de la marcha partidaria y la corrupción estructural. Entonces, ¿por qué debería llamar la atención que los diputados opositores, que rechazaron tratar la ley de Ganancias durante los últimos 12 años que fueron gobierno, luego la voten? Simple: sabían que era una irresponsabilidad fiscal hacerlo desde el oficialismo y una necesidad hacerlo desde la oposición.

El peronismo presenta en su negación su propia redención. Es la negatividad de ser por lo que no se es, como suerte de teoría spinoziana invertida“omnis negatio est determinatio”.

Esto le permitió la acumulación histórica de poder. Por inducir a creer que el peronismo real y verdadero siempre es otro, jamás el que gobierna o gobernó.

Esto no es más que el “corsi e ricorsi” de Vico pero de la historia del peronismo, y es Sergio Massa uno de sus casos más paradigmáticos.

Comprender todo esto es una responsabilidad política del gobierno. No es gestión, no es administración, no es eficacia empresarial. Es política.

Decía el gran presidente Marcelo T. de Alvear en 1941: “Administrar no es gobernar. Administrar es despachar los asuntos que se van presentando. Gobernar es prever los acontecimientos, es ponerse delante de estos. Es orientar en momentos en que la opinión pública se agita”.

Es por ello que también debemos definir la responsabilidad que atañe al radicalismo, incidiendo en el desarrollo histórico de nuestra Nación.

¿Puede una fuerza centenaria, con presencia territorial y parlamentaria en toda la República, estar en una suerte de autismo colectivo, que no opina, no dice, no define?

¿Puede la Unión Cívica Radical dejarse arrastrar por las necesidades electorales o coyunturas fugaces?

Nos debemos un debate sincero, superador y de futuro que nos lleve a definir cuál será nuestro rol dentro del frente “Cambiemos”. Si simplemente continuará siendo una combinación electoral-parlamentaria o se constituirá en una verdadera herramienta política, en cuyo seno el radicalismo aporte su visión política y social de la democracia.