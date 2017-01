Las dos ocupaciones de Rodríguez Machado

Luego de disfrutar la sobremesa del primer día del año, el periodista se contactó con su informante, el Macrista Entusiasta, para transmitirle sus deseos de año nuevo.

Macrista Entusiasta: Bueno, bueno, se nota que comenzó un año electoral.

Periodista: ¿Por qué lo dice?

M.E.: Usted me llama, haciendo mérito desde el primer día. Sabe que va necesitar de mis servicios este año.

P.: ¡No me tome por un interesado! Sólo quería desearle un buen 2017…

M.E. (interrumpiendo): Y seguramente preguntarme algún dato o información.

P.: La verdad es que no era mi intención, pero si tiene algo que contarme…

M.E.: Lo conozco, lo conozco. Bueno, recién revisaba las redes sociales, y veía que (la senadora) “Laurita” (Rodríguez Machado) tuvo un fin de año agitado.

P.: ¿Qué sucedió? ¿Tuvo que quedarse en Buenos Aires? ¿Alguna cuestión del Senado?

M.E.: No, no. Se trataba de su otra ocupación.

P.: ¿Es decir…?

M.E.: Su ocupación de madre de familia. Laura estuvo toda la tarde del sábado cocinando, como todas las familias.

P.: ¿Otra vez con el guión de “somos gente normal”?

M.E.: ¡No sea tan escéptico! Laura mostró por Twitter cómo preparaba el vitel tonné.

P.: ¿Le habrá salido bueno?

M.E.: Comentarios no hubo.

P.: “Si no hay noticias, son buenas noticias” dicen los ingleses; así habrá sido.