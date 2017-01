Juntos por Mestre

El mestrista fue el primero en hacer sonar el teléfono del periodista en el 2017. Le duraba el entusiasmo por una reunión que los dirigentes de Confluencia Capital animaron la semana pasada.

Mestrista: Fue una reunión muy valiosa para el grupo. Estábamos todos.

Periodista: Empezando por Ramón Mestre, supongo.

M.: Supone mal. Ramón sacó unos días de licencia y, justamente, quisimos hacer el encuentro sin él para que haya mayor horizontalidad. Para que nadie se sienta obligado a ir. Y resultó bueno, porque había unos 500 dirigentes de las catorce seccionales. Y anote: todos los principales dirigentes de Confluencia por debajo de Ramón, con la sola excepción de Diego que ese día estaba en Buenos Aires.

P.: O sea…

M.: O sea que estaban Marcelo Cossar, Javier Bee Sellares y Orlando Arduh, por ejemplo.

P.: Y la carrera por la sucesión de Mestre…

M.: No, no, no se habló de nada de eso. La idea era amalgamar el grupo. Y no sólo estuvieron ellos. También estuvieron los más veteranos: el presidente del Comité Central, Alberto Zapiola, y el vicepresidente del Congreso Provincial, Alejandro Balian. Comimos choripán y nos juramentamos a laburar juntos en un año clave para la gestión y para el futuro del radicalismo.