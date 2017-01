Juez: “Los argentinos somos esencialmente corruptos”

El embajador en Ecuador, Luis Juez, cerró 2016 con una entrevista en el programa Intratables, del canal América, en la que se animó a calificar la idiosincracia argentina como corrupta en esencia. Además, reconocio que “ser embajador no es lo mío”.

Juez consideró que la crisis argentina tiene su explicación fundamental en la corrupción.

“No tengo dudas que estamos así por la corrupción, pero el argentino no le da bola a la corrupción. Los argentinos somos esencialmente corruptos, tenemos una tolerancia terrible con la corrupción”, cuestionó. “Mi viejo -contó- era suboficial del Ejército, y daba muchos mejores valores que los que ahora se le da a mi hijo”.

Luego, acusó al kirchnerismo por los problemas del país, e insistió con que el presidente Mauricio Macri debió ser más elocuente de las condiciones de la herencia.

“Sería bueno que no perdiéramos la dimensión de dónde venimos, estamos así hoy porque se escondió la basura bajo la alfombra”, afirmó.

“Le dije al presidente antes de ir a Ecuador que debía decir todo lo que era la herencia, ahora ya es tarde, además la gente pierde rápido la memoria”, sostuvo el ex senador nacional. Enseguida, el macrista de la última hora respaldó al presidente: “No tengo dudas que Macri tiene voluntad y decisión, no es de los tipos que vienen al Estado a hacerse rico”.

“No podemos seguir viviendo de las desgracias que nos da el kirchnerismo todas las semanas. No soy un fanático, estuve en la transversalidad con el kirchnerismo, pero no me banco la corrupción, defiendo a este Gobierno porque había que terminar un relato mentiroso”, argumentó.

Juez señaló que escuchó el último discurso del año de Macri y no encontró “nada para reprocharle, dice convencido que el año que viene va a ser mejor’, opinó Luis Juez quien también dijo que ha sido “un constructor de Cambiemos, porque había que terminar con el relato. Prefiero a Macri antes que Cristina te venga a vender un relato mentiroso y apolillado y luego decía qué pedazo de oradora”.

Por otro lado, Juez opinó sobre la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman: “la decisión de Cristina Kirchner fue una decisión política que deberá hacerse cargo, el país estaba fuera de los mercados, sólo teníamos cosecha para vender”. “Cualquier fiscal -continuó- debe estudiar los extremos de la denuncia, esto puede abrir puertas complicadas, en el exterior a esta causa la miran con recelo”. Juez contó que “se lo dije a Nisman, que discutíamos el Memorándum con Irán, que no se debía aprobar y él me dijo que en ese tema no se metía. Perdimos dos años importantes, es la causa que más preocupa a la ex presidenta”.

“No es lo mío”

Curiosamente, Juez admitió que el cargo que ocupa en la Embajada Argentina en Ecuador no le sienta cómodo. “Ser embajador no es lo mío, pero cumplo la tarea, es un distingo importante. Ser embajador es muy honroso. En Ecuador hay un proceso electoral similar a acá”.

“No pueden creer en Ecuador los casos de corrupción del Kirchnerismo. En Ecuador no dicen que Correa sea un ladrón. Tengo cuna peronista, es tal el nivel de confrontación que rápidamente perdamos la memoria, tengo miedo que en algún momento no importe si Cristina Kirchner va presa o Julio De Vido”.