Fátima Florez, la dama de los mil rostros

Por Ariel Bogdanov

La temporada 2015/2016 dejó la vara alta para Fátima Florez. Su espectáculo fue uno de los más taquilleros del verano y por si fuera poco se consagró con el Carlos de Oro, el premio más importante que tiene la villa serrana. Un año después la polifacética artista regresa Con “Genias: las mil y una Fátima”, la nueva propuesta que se presentará de martes a domingo en el Teatro Coral y con la que buscará repetir el éxito del último verano.

“Vuelvo muy contenta y lo vivo con una gran responsabilidad al hecho de venir como la última ganadora del Carlos de Oro. Cada mañana me levanto y veo ese premio tan lindo en mi casa y es algo que un año después me sigue llenando de alegría y me da mucho empuje para lo que se viene” reconoce Fátima en diálogo con Alfil. “La gran responsabilidad para este verano es igualar o superar lo que hicimos la temporada pasada, que fue la previa a un año increíble”.

-¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a verte al teatro?

Con un nuevo espectáculo, con otras transiciones, otras coreografías pensadas por Paola García, que es lo mejor que tiene Showmatch en la materia. Agregamos pantallas led, músicos en vivo para darle otra categoría al show, tenemos acróbatas bailarines y artistas de primer nivel como Julián Labruna y Fernando Samartin que la rompen. Realmente es una gran propuesta que esperamos que el público que viene a Carlos Paz la pueda disfrutar.

-¿Se viene una gira internacional?

Hay una gira pensada para Latinoamericana que incluye Estados Unidos, México y varios países Latinoamericanos de la cual aún no podemos dar más detalles.

-En algún momento se habló de que Lucía Galán te quería para un espectáculo en España. ¿Sigue en pie esa propuesta?

Si, sigue firme. El tema es que me demanda mucho tiempo, debería instalarme allá para estudiar los personajes ya que la idea sería presentar personajes internacionales junto a otros conocidos por el público español y eso lleva una preparación. De todas maneras es algo que voy a hacer. Lucía y Joaquín tuvieron la gentileza de grabar un video y van a estar presente en mi nuevo espectáculo cuando presento a Los Pimpinela. Es un cuadro realmente muy divertido el que hacemos. También sumamos a Moria que se prendió y va a estar en la obra jugando conmigo.

-El personaje de Cristina te catapultó hacia la fama. ¿Se vienen personajes de la nueva gestión?

Si, totalmente. Ahora podrán encontrarse con María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Elisa Carrió, todos personajes muy fuertes que se van aggiornando con el día a día para darle actualidad. Lo mismo con los personajes de la farándula, lo que sucede en la realidad lo vamos metiendo en la obra.

-¿Tuviste algún tipo de presión imitando a personajes políticos?

No, yo imito a todo tipo de personajes. Del más chiquito hasta a un presidente, pasando por divas nacionales e internacionales. La gente lo toma bien y lo que le engancha es esto, la variedad. Creo que hay que seguir esa línea que es lo que el público le gusta y lo que yo amo hacer.

-Muchas obras eligieron Carlos Paz este verano, ¿cómo creés que puede influir eso en la taquilla?

Creo que suma. Tengo mucha fe, hablo con la gente de los hoteles y están llenos, eso augura una gran temporada. Venimos muchos elencos pero nos tenemos fe de que nos va a ir bien a todos porque la gente sigue acompañando a esta plaza.