Dujovne prometió reforma impositiva: ¿es viable en un año electoral?

Por Gabriela Origlia

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya tuvo su bautismo frente a la prensa. Fue en el último día hábil del año. Hoy le toca empezar a hacer, a andar el camino que antes –como consultar- analizaba. Definió

como sus objetivos principales reducir parte del déficit pautado; aumentar el gasto en insfraestructura y reducir los impuestos distorsivos. Todos puntos en los que deberá colaborar el resto del equipo.

A un mes de asumir la presidencia Mauricio Macri ya se planteó que se iba a reordenar la economía con una reforma tributaria integral que se discutiría en 2016 y que podría alcanzar a los impuestos a las ganancias,

bienes personales, IVA, monotributo, impuestos internos, renta financiera y un revalúo inmobiliario en el interior.

Por aquel entonces prometían que se avanzaría después de la transición del acuerdo con los holdouts y la suba de tarifas. El primer punto se cumplió, el reordenamiento tarifario quedó a menos de mitad de camino.

El gobierno fue y volvió sobre sus propios pasos con errores de cálculos que tuvieron costos político y económico.

En materia impositiva los cambios se limitaron a eliminación y baja de retenciones, a la reforma del impuesto a los bienes personales y a Ganancias (otro laberinto en el que el oficialismo terminó enredado y salió

relativamente bien ayudado por los errores de cálculo del kirchnerista Axel Kicillof) y devolución de IVA a jubilados y perceptores de pagos sociales.

Con los gobernadores hubo reuniones y charlas sobre la reforma que debería instrumentarse. Incluso el ex ministro Alfonso Prat Gay tomó la propuesta del gobernador cordobés Juan Schiaretti de reemplazar Ingresos

Brutos por un IVA provincial. Sin embargo, no sólo no se avanzó en la discusión, sino que el año pasado once provincias subieron Ingresos Brutos.

Aunque a otros gobernadores la propuesta de Schiaretti les cayó bien los empresarios prefieren una baja y un emparejamiento de las alícuotas para terminar con las “aduanas internas”.

Los cambios acentuaron la carga en los grandes contribuyentes e incluyeron aumentos de alícuotas, nuevos tramos de facturación con mayores porcentajes de imposición, creación de sobretasas, eliminación de descuentos,

y otros aumentos indirectos o implícitos.

Los economistas coinciden en que los cambios tributarios instrumentados por la Nación impactan (y este año seguirán haciéndolo) en las transferencias a las provincias y no son compensados completamente por la

devolución en cuotas de la parte de la coparticipación que iba a la Anses.

El contexto político fue clave para que los intentos de condicionar fiscalmente a las provincias en los acuerdos con la Nación queden en la nada. Un ejemplo claro fue el del borrador del convenio para la devolución de la parte de la coparticipación

que se retenía para financiar a la Anses; el texto incluía condicionalidades referidas a la necesidad de transparencia, pero fueron eliminadas. Tampoco hay límites para el endeudamiento provincial.

Es que el oficialismo necesita de los gobernadores y, por lo tanto, no los enfrenta. ¿Llegará la reforma electoral en un año electoral, como es el que acaba de comenzar? Las expectativas son pocas; en general hay necesidad de más recursos

y el gasto se hace más difícil de bajar. ¿En esas condiciones se reducirán impuestos en pro de una mayor competitividad?

Todo el año pasado la Comisión de Reforma Tributaria, coordinada por el economista cordobés Nadín Argañaraz, se reunió. Siempre se plantearon hacer modificaciones “progresivas, simplificadoras y que promuevas el desarrollo social”. Ahora

hay que ver si Dujovne mantendrá la dinámica que se traería o cambiará el timming.

En la última década la presión tributaria (recaudación como porcentaje del PBI) creció 31%. Sus impulsores fueron los impuestos a los ingresos brutos y Ganancias. El primero creció en paralelo al gasto provincial y municipal, impulsado

por el aumento del empleo público. Otra distorsión es el impuesto al cheque. Todo lo mencionado por Dujovne ante los periodistas; la incógnita es si las elecciones trabarán –o no- las modificaciones.