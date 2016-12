Mejoró la facturación de las empresas de software cordobesas pero cayó la exportación

La facturación de las empresas de software de la provincia de Córdoba (excluyendo multinacionales) aumentó, durante los tres primeros trimestres de este año en términos reales (es decir, descontando inflación) un 14.1% con relación al mismo período del año pasado.

En ese lapso el empleo del sector mejoró 3.2% con relación al trimestre previo. Implica una tasa anualizada del 13.4%, y equivale entonces a un aumento anualizado de 880 personas. Los recursos humanos totales

aumentaron sólo un 0.6%, señal de que las empresas mejoraron su perfil de gente. La relación entre recursos técnicos y recursos totales aumentó así de 83.7% en el segundo trimestre a 85,9% el tercero.

Los datos se desprenden del tercer Monitor TIC que elabora la consultora Economic Trends para medir la performance del sector y de las empresas asociadas. En la presentación Diego Casali, presidente del Córdoba

Clúster Technology, explicó que el país está caro respecto a la región.

“Se sigue valorando la buena calidad de nuestros recursos, pero estamos caros. Tenemos que compensar eso con volumen, pero la realidad es que venimos de varios años de aumento de costos y de pérdida de competitividad.

Hay que tener en cuenta que otros países devaluaron como nosotros, pero sin la inflación y aumento de costos que sí tuvimos acá”, explicó indicó.

Las ventas a clientes en Argentina, medidas en pesos a valores constantes (a precios del primer trimestre de 2015) aumentaron de $ 638.5 millones en el primer trimestre a $ 922.4 millones en el segundo (una suba

del 44.5% entre trimestres) y a $ 1,011.9 millones en el tercer trimestre (una mejora del 9.7% entre trimestres).

En cambio, las operaciones en el exterior, medidas también en pesos a valores constantes se redujeron de $ 190.5 millones en el primer trimestre a $ 133.1 millones en el segundo trimestre (una caída del 30.1%

entre trimestres) y a $ 119.7 millones en el tercero (una baja del 10.1% entre trimestres).

Esta baja se debe a una fuerte caída en dólares, de u$s 17.9 millones en el primer trimestre a u$s 14 millones en el segundo trimestre (una baja del 21.8% entre trimestres) y a u$s 12.7 millones en el tercero

(una reducción del 9.3% entre trimestres).

Casali explicó que esta evolución es esperable en un contexto de dólar relativamente estable y fuertes aumentos de costos en pesos. Con datos del tercer trimestre, el sector obtiene un 88.7% de su facturación

total a través de la venta de servicios (incluye recursos tercerizados, proyectos a medida, software factory, entre otros servicios), y el restante 11.3% a través de la venta de productos propios (incluye ventas de licencias, “Software as a Service”, alquiler,

soporte e implementación).

El informe aclara que se trata de un indicador muy importante dado el desafío del sector de aumentar la participación de los productos propios, de mayor valor agregado, sobre la venta de servicios.

En efecto, los últimos datos muestran que la facturación anual por recurso humano técnico especializado es de u$s 61,703 en las empresas enfocadas a servicios y de u$s 74,716 en las empresas enfocadas a productos

propios (sobre un promedio para el sector de u$s 62,509 por persona).

La radiografía elaborada por la consultora Economic Treds de Gastón Utrera muestra las empresas de software emplean a 7,916 personas (23.2 personas por empresa), 6,796 de las cuales son recursos humanos técnicos

especializados (el 85.9% del total), y facturan u$s 411.6 millones al año (valor anualizado durante los primeros 3 trimestres del año), lo que implica u$s 52,309 por empleado (u$s 62,509 por empleado si sólo se consideran recursos humanos técnicos).