Con Carmen Barbieri el Teatro Melos abrió nuevamente sus puertas

Por Ariel Bogdanov

Tras una larga batalla judicial que duró casi tres años, el teatro Melos abrió sus puertas nuevamente y de esta manera Villa Carlos Paz recuperó una de las salas más amplias, modernas y confortables de la ciudad. La encargada de cortar las cintas en este nuevo reestreno fue Carmen Barbieri quien encabezó la ceremonia de reapertura del coloso junto al secretario de turismo municipal Sebastián Boldrini, el secretario de salud Rubén López y los productores Juan Alzúa, José Luis y Gonzalo Fariña, además de autoridades del propio teatro y personalidades varias de la villa serrana.

Emocionada Barbieri contó: “Carlos Paz es parte de mi vida, aquí triunfé, me enamoré y gesté a mi hijo Federico. Es un honor para mí formar parte de la reapertura de este gran teatro. “Quiero aportarle a la villa todo lo mejor de mí, porque la revista no está muerta, está más viva que nunca”, expresó la diva generando aplausos del público presente.

Tras el acto de apertura comenzó “La Gran Revista de Carmen”, el espectáculo que se presentará esta temporada en el teatro ubicado en la calle Alberdi 50, en pleno centro de la ciudad.

En el show que duró casi una hora cuarenta Carmen hizo gala de su histrionismo y su versatilidad para el humor. Presentó monólogos acompañada de una pantalla gigante donde disparó algunos dardos hacia la farándula local. En su revista Carmen se encuentra acompañada por un nutrido grupo integrado por humoristas de trayectoria nacional y esculturales mujeres: Roberto Peña, Flor Marcasoli, Mariquena del Prado, May Alexander, Andrés Teruel, Yasmin Corti, Verónica Vaira, Marcela Wonder, Melina Nicolás, Florencia Nigro, Julia Cejas, Valeria Sánchez, Lucía Berecibar, Matt Rodríguez, Conrado Moressi, Agustín Reyero y Leandro León conforman el elenco completo. La dirección artística está a cargo de Leandro Ángelo y Lorena Liggi, en tanto que la coreógrafa de la obra es Yasmin Corti y la música es de Daniel Vila.

Entre los invitados, Carmen contó con la presencia de su hijo Federico Bal quien no tuvo reparos en mostrarse junto a Laura Fernández a pesar de los rumores de romance entre ambos.

Finalizada la función Barbieri se mostró muy conforme con el debut “realmente salió todo como lo pensamos, no hubo fallas y estamos muy contentos por la respuesta del público que compró su entrada y llenó el teatro. Me voy feliz después de este estreno soñado” comentó exultante. “Estoy muy emocionada, agradecida a Carlos Paz y a Córdoba que me abren sus brazos otra vez” completó.

La Gran Revista de Carmen se presentará el miércoles a domingos a las 22:00hs.