Bedano: “Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de traición”

La reciente legisladora de Unión por Córdoba, la kirchnerista Nora Bedano, pidió no hablar de “traición” por su pase de la presidencia del bloque opositor Córdoba Podemos (accastellismo y el autonomismo de Liliana Montero) a la condición de soldado raso de la bancada oficialista.

En una entrevista publicada ayer por El Diario de Villa María, Bedano justificó su mutación de opositora a oficialista en la necesidad de unir al peronismo, sin considerar la voluntad de los que la votaron en la boleta de Córdoba Podemos.

Para justificarse, curiosamente, citó a la ex presidente Cristina Kirchner: “Tal cual lo dijo Cristina, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la palabra traición. La propia presidenta (no usó el prefijo ex) lo dijo y yo la copio. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de traición”.

Bedano aseguró que privilegió “la unidad del peronismo”. En esa línea, citó la entrevista que Alfil le realizó días atrás al intendente de Villa María, Martín Gill, quien también amparó la decisión de la legisladora con el mismo argumento.

“Acá si hubiese sido que un legislador de un bloque peronista se hubiese ido a Cambiemos –imaginó-, tal vez muchos sectores de la opinión pública hubiesen aplaudido”. “En este caso no hemos hecho más que dar un paso hacia la unidad del peronismo en su conjunto en toda la provincia”, insistió.

Bedano elogió al gobierno de Juan Schiaretti, al que quiso vencer trabajando el año pasado en la lista de Córdoba Podemos por la candidatura de su ex esposo, Eduardo Accastello. También de paso, felicitó a la esposa de Schiaretti, la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo.

La legisladora consideró que el trabajo de Schiaretti es “muy, pero muy bueno, porque a contramano de lo que hace el presidente de la Nación, a través de sus planes sociales, de la obra pública y de una Secretaría de Equidad que tiene en cuenta a los que menos tienen y hoy están sin trabajo, está conteniendo a todos los cordobeses”.

En cambio, criticó a Macri y al gobierno de Cambiemos. “El presidente se puso un ocho, yo (le pongo) un cinco”, lo calificó.

Diferencias

Con un discurso bien kirchnerista sostuvo: “Estoy convencida de que quitó muchísimos derechos y retrocedió en todo lo que significa el empoderamiento del pueblo argentino”.

“Entre otras cosas, lamento muchísimo la disminución de los presupuestos universitarios, la tergiversación de los mismos, que no haya moratorias para las personas que no son responsables de no haber podido aportar en su juventud y hoy llegan a los 65 años y no pueden jubilarse. También lamento muchísimo que el Procrear haya dejado de ser lo que es porque hoy no alcanza para que una familia pueda construir. Ahora está destinado a la compra de una vivienda terminada y eso no da trabajo”, señaló, en un recitado de las diferencias que encuentra entre el kirchnerismo y el macrismo.

“Me parece -continuó- que no es que el presidente se levante todos los días pensando qué puede hacer mal, pero entiendo que no está lo suficientemente asesorado con el norte que es la dignidad del pueblo y la calidad de vida”, afirmó.