Intolerancia nacional y popular

Por Gonzalo Neidal

gonzalo.neidal@gmail.com

La prensa ha tomado como un hecho menor la agresión con piedras a un vehículo en el que se trasladaba el presidente Mauricio Macri.

Quizá sea porque no hubo ningún herido y sólo resultó dañado el vidrio de la furgoneta. Las piedras entraron por la ventanilla trasera y provinieron de un piquete de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) con el que previamente el presidente había intentado dialogar. El Presidente se dirigía a inaugurar una obra pública en Villa Traful, Neuquén.

Es la segunda vez que esto le sucede a un vehículo en el que se desplaza el Presidente. Una situación de violencia que hace décadas no sucede y que, a este paso, parece instalarse como rutinaria ante la indiferencia de la prensa y de la clase política, que mira estos hechos como incidentes menores.

La violencia –de palabra y de hecho- forma parte de la tradición política ‘nacional y popular’ pues se legitima por ser proveniente de los pobres o bien de quienes dicen representarlos. Se trata de una violencia que se justifica porque forma parte de una lucha contra la injusticia representada por el poder aunque se trate de un poder originado en el voto popular.

Se sabe: si no corre sangre, no merece la pena dedicarle tinta en la prensa. Además, la corrección política indica que no hay que pronunciarse contra las manifestaciones populares pues ellas cuentan con una suerte de presunción de inocencia ya que cualquier reclamo que se haga en defensa de los pobres es justo. Y si la policía reprime a los violentos o los detiene, entonces está ‘criminalizando la protesta’, esto es perseguir con la justicia a los que demandan a favor de los más necesitados.

Los pobres que protestan, siempre tienen razón. No es necesario que sean pobres. Alcanza con mentar la pobreza, la injusticia, o alguna privación. Si ejercen la violencia, no hay que ser severos con ellos pues se trata de ‘violencia de abajo’. Tal el concepto del progresismo actual. Vamos mal.

En medio de todo esto llamó la atención la opinión de un político local allegado al Papa y cuyas acciones cuentan con la bendición de Francisco. Se trata del hijo del ex dirigente peronista “Pajarito” Grabois, Juan Grabois. En un tuit, este dirigente social y empleado del Vaticano dijo: “Neuquén: arrojan piedras contra la comitiva presidencial. Testigos afirman haber visto a Milagro Sala entre los agresores”. El operador de Francisco le dice al presidente algo así como “por algo será”. Interesante valoración la que hace sobre la violencia hacia el Presidente de la Nación, uno de los principales referentes del Papa en la política argentina. Un pajarón.

La disconformidad de los que ocuparon el poder hasta hace un año está latente. Siguen sin aceptar que el pueblo los desplazó con su voto. Pero están ahí. Se anotan en cada manifestación y buscan encender la mecha.

La agresión al presidente está en los límites de la violencia política aceptable como deriva de una manifestación.

Ojo con esto.

Nos equivocamos si lo juzgamos con liviandad.