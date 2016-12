Ganancias no conmueve a gremios cordobeses

La novela por la modificación del Impuesto a las Ganancias fue la protagonista estelar de las negociaciones políticas de fin de año. La cinchada entre el Gobierno y la oposición, que incluyó la participación de los gobernadores y el acuerdo con el triunvirato de la CGT, dejaron como saldo una nueva forma de cálculo para que el tributo que, según la Casa Rosada, beneficiará a cerca de 400.000 trabajadores.

Sin embargo, más allá de alcance coyuntural de esta reforma y de la promesa inconclusa del oficialismo de derogar el impuesto, lo cierto que algunos gremios ya prevén que su duración no será muy larga, al menos durante la primera etapa. Los aumentos de las próximas paritarias podrían reintroducir a un segmento de trabajadores nuevamente bajo la presión de Ganancias.

“La reforma es una buena noticia, pero no es una modificación sustancial, es apenas un retoque”, afirmó Leonardo Altamirano, dirigente de Smata, quien señaló también que posiblemente los aumentos del 2017 comiencen a estar afectados al tributo a partir del segundo semestre. “En julio es muy posible que volvamos a tener problemas por este tema, cuando ya estén efectivas las dos primeras cuotas de aumento”, amplió.

La situación en la Bancaria es parecida, aunque sus índices son más elevados. Desde el gremio, Daniel Krivoruk señaló que seguramente será uno de los puntos a tener en cuenta durante la paritaria que empiezan en la segunda semana de mayo. “La modificación no termina de de conformarnos”, afirma el vocero de la entidad cordobesa.

El cálculo extraoficial de Smata es que casi 5.500 trabajadores tributan hoy este impuesto en la Provincia sobre un total de más de 8.000. Entre los bancarios el porcentaje supera el 95 por ciento.

El señalamiento de ambos dirigentes reposa en que recién la actualización automática del tributo se aplicará a partir del 2018; mientras tanto continuará el mínimo no imponible. La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) marcará la evolución de los montos.

La aplicación de este índice había sido uno de los principales reclamos de los gremialistas. Inclusive, en su momento la CGT Regional Córdoba lo incluyó como una posible solución para derogar Ganancias en una demanda que presentó en el 2013 en Tribunales Federales.

La reforma fue promulgada el martes por el Ejecutivo y que excluye al aguinaldo. También modificó las escalas. Otra de las demandas estructurales de los gremialistas, que anteriormente pasaban directamente a pagar el máximo porcentaje una vez que pasaban el mínimo no imponible.

“Fue la salida posible”, señaló el titular del CGT Córdoba José Pihen, que también reconoció que el gobierno pateó el problema para adelante y afirmó que hay muchos puntos por mejorar.

Sin embargo, más allá de alivio inminente que supone la ampliación del mínimo no imponible y la posibilidad de desgravar los alquileres, lo cierto es que hay gremio que no se asoman al mínimo. Tal es el caso de la UOM. “A nosotros la nueva conformación del tributo no nos afecta en absoluto. Lamentablemente no llegamos a pagar Ganancias”, ironizó el secretario general de los metalúrgicos, Rubén Urbano.

En conclusión el nuevo orden de Ganancias no conmovió a los gremios cordobeses, que esperan nuevas modificaciones.

Alcance

La modificación aumenta el mínimo no imponible a $37.000 brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos, y a $27.941 brutos (23.200 de bolsillo) para solteros, y establece una nueva escala que cambia la vigente desde 2000.

El proyecto mantiene las deducciones por hijo, cónyuge, padres y empleada doméstica, al tiempo que permite descargar viáticos hasta 40%, aunque, en el caso del transporte no se pondrán limites, y 40% para los alquileres de vivienda, con un tope de $51.000.

También establece que los jueces o empleados que ingresen en el Poder Judicial pagarán Ganancias y en el caso de los jubilados lo harán cuando su haber supere los $30 mil mensuales.