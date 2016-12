Marcelo De Bellis: “Veo Casados con Hijos y me olvido que trabajé ahí”

Por Ariel Bogdanov

Su personaje de Dardo en “Casados con hijos” se ganó el corazón del público argentino y él no reniega de ese éxito sino que disfruta del mismo. Marcelo De Bellis es un artista completo que hasta se dio el lujo de tener su propia escuela con más de 100 alumnos a su cargo. Hoy se encuentra haciendo temporada en Carlos Paz con la obra El Quilombero, la comedia dirigida por Arturo Puig, con un elenco estelar conformado por Nicolás Cabré, Diego Pérez, Mercedes Ovideo y Alejandro “Huevo” Müller además del propio De Bellis.

En diálogo con Alfil analizó la temporada que se viene y dejó algunas impresiones acerca de cómo vive las repeticiones de Casados con Hijos, la tira que lleva 10 años en la pantalla de Telefé y que no descarta volver a protagonizar en un futuro.

“Estamos muy contentos, fuimos el elenco que más temprano debutó. Las funciones que hemos tenido salieron muy bien y estamos con muchas expectativas para todo el verano” comentó. “Carlos Paz es una plaza muy difícil, más este año en la que han venido tantas obras pero estamos tranquilos porque esta comedia es un tren, está producida por el zar de la televisión y dirigida por Arturo Puig. Está armada tal cual la presentamos en Buenos Aires, con una escenografía espectacular de Alberto Negrin, el diseño de luces de Diego Di María y un plantel genial. Solo falta que la gente apruebe la comedia, sabemos que el público cordobés es un público muy exigente e intentaremos que se vayan conformes.

-¿Cómo es tu papel?

Soy un francotirador que tiene por misión bajar un acusado por eso se alquila, se reserva una suite frente al palacio de justicia y en el dormitorio de al lado está Francisco Pignon que es Nicolás Cabré que viene a sacarle una foto al acusado y ahí arranca la obra que no para más.

-Se te ve mucho en el escenario, ¿te preparas de alguna manera en particular?

Es un personaje que me demanda mucha actividad física. Nado, hago aeróbico, me preparo. A pesar de eso estoy con un dolor de ciática importante por lo que me estoy tratando para no hacer agua en la temporada.

-¿Hay proyectos para el 2017?

Hay una propuesta para televisión de Telefé, puntualmente con Quique Estévanez. Todavia no firmamos nada, pero esta todo más que hablado, así que cuando Quique haga la tira ahí estaremos.

-¿No es Casados con hijos?

No, aunque esa puerta está abierta. Sigue en vidriera, mide, se sigue repitiendo, anda bien, así que ¿quién sabe?

-¿No sos de los que se oponen a las repeticiones?

No, ninguno nos oponemos, al contrario, ahora tenemos un organismo, una entidad que nos cuida que es Sagai. Es una comedia que el público la ha aceptado, la ha comprado y con toda humildad digo que tuve la suerte de pertenecer a ese staff que ha hecho historia en la televisión junto al Maradona de la comedia que es Guillermo Francella.

-¿La seguís viendo?

Si, y me olvido que trabajé ahí, la veo como un espectador más y a veces hablo con Guillermo y a él le pasa lo mismo. La vivo con mucha felicidad, bienvenido sea que la gente te asocie a gratos momentos.