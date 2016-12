El PRO Córdoba cierra el año con doble comando partidario

La confusión reina hoy entre las bases del macrismo cordobés porque la burocracia interna parece alimentarla. Sucede que el diputado nacional de Cambiemos, Javier Pretto, continúa ejerciendo su función de presidente de la sucursal local del partido fundado hace más de una década por el ahora presidente de la Nación, Mauricio Macri.

En la práctica, no debería ser así si se recuerda que semanas atrás anunció su pedido de licencia del cargo. La dimisión fue forzada, por supuesto. Con seguridad fue Pretto el dirigente que demostró más entusiasmo en ocupar por cuatro años más la conducción del partido amarillo. Sorteó denuncias por corrupción en medio del escándalo por sobreprecios del Eninder, muchas de ellas propaladas por “amigos de la casa”. El fuego amigo tiene nombre y apellido: Héctor Baldassi, rival en la interna y compañero de bancada.

El descalabro puertas adentro del PRO Córdoba requirió la intervención nacional del macrismo, quien orquestó la salida de Pretto para contener la pirotecnia entre dirigentes del mismo espacio. El titular nacional de la fuerza, Humberto Schiavoni, designo al exintendente de La Carlota como secretario de Asuntos Parlamentarios del partido. Asumiría en su lugar, Darío Capitani, un hombre de perfil moderado y de buenas relaciones con la mayoría de los integrantes del espacio.

Decíamos que Pretto mostró demasiado interés en el cargo. Tanto, que asumió como presidente del PRO y no renunció como había sido acordado. Peor aún, retrasó varias semanas su pedido de licencia, logrando impacientar a más de uno.

Sigue dando que hablar porque son varias las voces que señalan que Pretto sigue siendo el mandamás del PRO en Córdoba. Con repasar su cuenta de Twitter puede observarse que sigue en plan de fortalecer la estructura en el interior provincial.

Sus voceros afirman que Pretto no dejará su silla, al menos hasta que el pedido de licencia sea aceptado por la Junta del PRO Córdoba. Trámite administrativo que aún no se habría iniciado. Los rivales del ex presidente de la Ucedé local, liderados por el ex árbitro de fútbol, aseguran que el “trámite” ya cumplió sus instancias y esperan que el villamariense Capitani tome las riendas.

Otros advierten “desprolijidades” que no sumarían a la cohesión partidaria. Recuerdan el episodio vivido durante el desembarco de Emilio Monzó a la ciudad antes de Navidad. La conferencia sería ampliada, pero luego se limitó a un puñado de dirigentes.

Pretto, quien firmó la nota como presidente del partido, ofreció disculpas.

“En un principio la idea era hacer un gran encuentro con almuerzo el sábado al medio día, pero debido a los compromisos de su agenda, y muy ajetreada por estos días por las negociaciones por la Ley de Ganancias, debimos suspenderlo”, explicó.

“Les pido que sepan comprender las dificultades de armar una reunión en pocas horas y con algún criterio que nos permitiera intercambiar ideas. Les repito, nuestra primera intención fue hacer una gran reunión para que participen todos. Lo hicimos institucional con esa representación que entendemos nos comprende a todos”, cerró.