Tipo de cambio: las necesidades de financiamiento lo pueden planchar

En la Argentina hay nuevamente atraso cambiario, al menos en ese aspecto coinciden los distintos sectores de la economía. La suba de costos después de la devaluación se “comió” la ventaja lograda. Por ejemplo, los metalúrgicos definen como competitivo un dólar a 18 pesos y el CEO de Fiat, Cristiano Ratazzi, a uno algo por encima de los 16 pesos.

Un trabajo de los economistas Gustavo Reyes y Mariano Devita del Ieral de la Fundación Mediterránea indica que los países que crecen en forma sostenida tienden a experimentar una progresiva apreciación de sus monedas, en términos reales, frente a divisas de referencia como el dóla. Las mejoras de productividad permiten a esas economías pagar mejores salarios, sin perder competitividad frente al resto del mundo

Señalan que en la Argentina, en el pasado, los fenómenos de apreciación del peso no estuvieron en general asociados a saltos de productividad, sino a factores temporales como la mejora de los términos de intercambio, ciclos de endeudamiento y/o períodos de aumentos significativos de gasto estatal.

Advierten que, en el presente, las elevadas necesidades financieras del sector público y el endeudamiento externo pueden llevar a un período prolongado de tipo de cambio relativamente bajo. Para evitar que esta experiencia termine como las anteriores, “se requiere aumentar los incentivos a la inversión y a mejoras continuas de productividad, tanto en el estado como en el sector privado”.

En las últimas décadas más allá de buenos y malos momentos, la economía de Argentina fue perdiendo terreno. Tomando como referencia el PBI por trabajador relativo entre nuestro país y el de Estados Unidos, en la década de los 50, este indicador era aproximadamente el 60% del de Estados Unidos y fue cayendo sostenidamente a partir de los 80´s hasta alcanzar en la última década un valor inferior al 40%.

Esta caída relativa que tuvo Argentina con respecto a Estados Unidos no fue generalizada entre los distintos países del mundo; hay muchos que mejoraron sus economías. De acuerdo a lo proyectado por el gobierno, en los próximos tres años la economía volvería a crecer a tasas anuales del 3.5%. En las últimas siete décadas, cada vez que el país comenzó un ciclo así, el Tipo de Cambio Relativo (TCR) también comenzó a declinar.

Pero, a diferencia de los países que más crecieron, las caídas del TCR en Argentina dieron origen a complicadas coyunturas que generalmente terminaron abortando los procesos de crecimiento económico y con devaluaciones abruptas y períodos de alta inestabilidad.

Para los autores del reporte, la razón por la cual en Argentina las caídas del TCR no resultaron sostenibles fue que las mismas no se originaron en mejoras de la productividad como en los países antes analizados. A diferencia de estos últimos países, en Argentina tanto el stock de capital como la eficiencia global de la economía ha venido cayendo en las últimas décadas, afectando negativamente la productividad de la economía e impidiendo un proceso sostenible de crecimiento y de caída en el TCR.

De esta forma, las caídas del TCR asociadas a procesos expansivos en Argentina, no pueden haber estado asociadas a mejoras en la productividad de la economía sino que, probablemente se debieron a otros factores como mejoras temporales en los Términos de Intercambio, ciclos de Endeudamiento (entradas de capitales) y/o importantes aumentos en el Gasto Público. Todos estos fenómenos también reducen el TCR pero, a diferencia del aumento en la productividad, pueden resultar no sostenibles en el tiempo como, de hecho, ha sucedido en la Argentina en las últimas décadas.

Explican que las altas necesidades financieras de Argentina (necesidad de entradas de capitales) junto con la expectativa de un nuevo período expansivo para los años 2017 /19 (como el que propone el gobierno en su Presupuesto 2017) pueden reducir nuevamente el TCR durante los próximos años.

A nivel macro, en la medida que la posible caída del TCR esté asociada a una mejora en la productividad de la economía, esta resultará sostenible y no generará los ciclos inestables de atraso cambiario del pasado; a nivel microeconómico, cada empresa debe replantear su actual estrategia productiva/comercial y analizar las inversiones necesarias que les permitan sortear adecuadamente el nuevo contexto macroeconómico que parece perfilarse para los próximos años.