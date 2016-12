Macri pierde adhesiones en su principal bastión: Córdoba

El presidente Mauricio Macri blanqueó que pondrá todas sus energías en las elecciones legislativas de 2017. Un anuncio previsible porque debe mejorar su número de legisladores en el Congreso, pero también porque el voto será leído como una suerte de plebiscito de la gestión de Cambiemos, en especial en aquellos distritos donde el fundador del PRO obtuvo los votos suficientes para que el delfín de Cristina Fernández, Daniel Scioli, pasara de favorito al gran perdedor en la noche del balotaje de noviembre del año pasado.

Con este desafío de frente, Macri a través de su jefe de ministros, Marcos Peña, instruyó a los armadores para que empiecen a caminar la provincia, a fortalecer la alianza vencedora. Los fantasmas de un eventual acuerdo con el peronismo quedaron desterrados. Cambiemos será la apuesta. Tratarán de refrendar el éxito reciente en los comicios de medio término.

En el contexto de las urgencias, los sondeos de opinión circulantes son poco auspiciosos. Los macristas aman las encuestas y han demostrado actuar según el mandato de los números. La elección de famosos tentados con la política es una marca registrada del macrismo.

Un informe del consultor político Gustavo Córdoba, realizado en diciembre de este año, reveló que Macri perdió adhesiones si se compara los resultados de la encuesta realiza en febrero, cuando aún primaba el entusiasmo que se vio en las urnas el domingo 22 de noviembre de 2015. Esa jornada el ex jefe de gobierno porteño obtuvo el 71,5% de los votos en la provincia. En Capital, la cifra rozó el 75%.

En febrero, Macri ostentaba una consideración de su gestión positiva de 73,3% y negativa del 24,6%. Se observa un desajuste importante en diciembre con una evaluación positiva del 59,1% y negativa del 40,5%. La caída promedia los 14 puntos, superando probablemente los pronósticos más pesimistas (y tolerables) de los hombres del partido amarillo.

El mismo ritmo decreciente se observa en la imagen pública de Macri. En febrero, el presidente cosechaba un 76% de las aprobaciones, mientras que el 22,2% realizaba una evaluación negativa de su perfil. En el último mes del año, la imagen positiva se precipitó al 66,6% y la negativa subió al 33,4%.

En el nivel de las expectativas de la gente, Macri tampoco arrasa en las opiniones de los ciudadanos los tres ejes de su campaña y políticas de gobierno, aunque se evidencia un voto de confianza para el futuro. Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, el 11% de los consultados opina que está resolviendo el flagelo; 44.4 asegura que Macri sabe cómo hacerlo pero necesita tiempo y el 40.7% asegura que no sabe cómo hacerlo.

Sobre el segundo eje, pobreza cero, el 6,6% de los encuestados asegura que Macri lo está resolviendo; el 36,9% dice que sabe, pero necesita tiempo y el 52,6% dice que no sabe cómo resolverlo.

El tercero, unir a los argentinos, el 11,7% expresa que el mandatario nacional lo está resolviendo, 39,9% que sabe pero necesita tiempo y el 42% que no sabe cómo hacerlo.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada durante el mes de diciembre, bajo la modalidad domiciliaria con encuestador. Se trabajó sobre 800 casos. El margen de error es de +/- 3,46% y el nivel de confianza del 95%.