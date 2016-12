Elección directa: UNC publicó resolución y avanza oficialización

La UNC dio un nuevo paso hacia la efectiva aplicación de la elección directa del Rector y de los Decanos, con la publicación en la edición 49/2016 de su boletín digital de la resolución 3/2016 de la Asamblea Universitaria, que sesionó el pasado 15 de diciembre.

La extensa resolución, de cinco carillas de extensión contiene en seis artículos todas las modificaciones al Estatuto de la Casa de Trejo que realizaron los consejeros incluyendo, además de la elección directa, la incorporación de los establecimientos preuniversitarios al Consejo Superior y la formalización del Consejo Social Consultivo como órgano asesor del Consejo Superior y del Rectorado.

La publicación da pie para avanzar en los pasos subsiguientes que lleven hacia la puesta en funcionamiento de todas las reformas.

Reforma integral

Las nuevas autoridades de la UNC serán elegidas por fórmula (actualmente Rector y Vicerrector se eligen en dos elecciones separadas), mediante “votación directa, secreta, obligatoria simultánea y ponderada de los sufragios emitidos por los claustros docentes, estudiantes, graduados y nodocentes”, según la nueva redacción del artículo 17 del Estatuto de la UNC.

Esta reforma modificó también las proporciones en las que inciden los claustros universitarios en la elección del Rector. Los docentes y graduados resignaron algunos puntos de sus asignaciones previas (de 52,6% los docentes y 10,5% los graduados, a 49% y 9% respectivamente), en favor de los nodocentes, que pasan del 5,3% al 7,5%, y de los estudiantes, que crecen del 31,6% al 34,5%. De esta manera, la UNC se convirtió en la universidad nacional con mayor representación estudiantil en la elección de su rector.

Además, la elección directa contará de dos posibles vueltas. Si la fórmula más votada supera el 40% de la ponderación de los sufragios en la primera vuelta, se declara electa; en caso de que la fórmula más votada no alcance dicho porcentaje, se realizará una segunda vuelta electoral, entre las dos fórmulas más votadas, 15 días hábiles después de la primera votación.

Asimismo, la elección de autoridades unipersonales se realizará de manera simultánea con los comicios de los órganos de cogobierno, es decir, de los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos.

En cuanto a los establecimientos preuniversitarios, el nuevo texto del Estatuto establece que los directores del Colegio Nacional de Monserrat y de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano se incorporarán al Consejo Superior, y además fija que los mismos comenzarán a elegirse de manera directa.

La participación de los mismos tendrá el mismo carácter de “miembros natos” que tienen los Decanos y el Rector, por lo que no se verán afectadas las proporciones entre los cuatro claustros. El debut de los directores tendrá lugar en la primera sesión posterior a la publicación de la resolución de la Asamblea en el Boletín Oficial de la Nación.

En relación al Consejo Social Consultivo, se estableció que “participará, en carácter de órgano asesor, del Honorable Consejo Superior y asesorará al Rector”, con el propósito de “cooperar, específicamente, con la articulación entre la UNC y el medio social en el que está inserta”.

El mismo estará compuesto de 15 miembros “de entidades gremiales, de sectores productivos, de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos y de instituciones de la sociedad civil”, los cuales podrán “aconsejar, en cuanto a su relación con el H. Consejo Superior y el Rectorado, sobre asuntos no académicos con el acuerdo de dos tercios de sus miembros”.

Próximos pasos

La UNC deberá ahora remitir la resolución aprobada al ministerio de Educación y Deportes, en el que sus asesores judiciales verificarán posibles incompatibilidades entre las nuevas disposiciones del Estatuto y la normativa nacional (ley de educación superior y constitución nacional, por ejemplo).

Si el dictamen es positivo, la resolución de la Asamblea y el nuevo texto del Estatuto serán publicados en el Boletín Oficial de la Nación, momento a partir del cual comenzará a regir en la Casa de Trejo.

Sin embargo, las distintas etapas de este proceso podrían demorarse si la oposición decidiese insistir con un plante judicial contra la reforma política, como ya realizaron en noviembre, tomando como argumento el proceso de normalización de las Facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Sociales.

En cualquier caso, el Consejo Superior deberá iniciar su labor de reglamentación de la reforma, para poder ponerla en práctica en los comicios decanales de mediados de 2017. Será en ese momento cuando se elijan las autoridades unipersonales de siete Facultades: Ciencias Químicas, Famaf, Filosofía y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, Arquitectura, Lenguas y Odontología.