Antecedente Daniele: Provincia pidió investigar a Suárez

Las desafortunadas palabras del secretario general de la Luz y Fuerza, Gabriel Suárez, durante la movilización de los gremios estatales del miércoles generó la reacción de la Provincia. A media mañana, el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, se presentó en Tribunales para solicitarle al fiscal General, Alejandro Moyano, que investigue los dichos del gremialista para ver si encierran algún tipo de delito.

“Que el Gobierno volteé la ley 10.333 o lo volteamos a él”, fueron las palabras que pronunció Suárez en las escalitas del histórico edificio con motivo de conmemorarse el primer aniversario del ajuste previsional. Desde el gremio que conduce intentaron rectificar sin éxito las palabras del líder lucifuercista, aduciendo que se refería a la Ley y no al Gobierno.

Enterado del recurso elevado por la Provincia, Suárez se presentó inmediatamente con su abogado en Tribunales y se mostró predispuesto a colaborar con la investigación. “Soy un hombre democrático”, dijo declaraciones a Radio Universidad y argumentó que en su intervención se refería al artículo dos de la Ley 10.333 y no al gobernador.

“Me pongo a disposición de la Justicia, no creo que mis dichos hayan generado algún tipo de inconveniente ya que en ningún momento en mi manifestación he hablado del gobernador (Juan) Schiaretti sino del marco legal vigente”, argumentó el dirigente.

La investigación ahora está en manos del fiscal Rubén Caro, quien le confirmó a Alfil que intentarán agilizar el proceso para que no caiga en el letargo de la feria que comienza en enero. “En lo que queda de esta semana y la que viene vamos a profundizar en nuestro trabajo, recolectaremos pruebas y comenzaremos con la citaciones”, indicó el funcionario, quien no descartó convocar a Suárez en la última semana del año.

Antecedente

El episodio de Suárez tiene un antecedente bastante cercano. En 2009, el titular del Suoem, Rubén Daniele en pleno conflicto con el ex intendente Daniel Giacomino por el recorte de las horas extras pronunció un belicoso discurso que le valió un derrotero judicial.

“Vayan preparando todas las cárceles de Córdoba porque no les van a alcanzar para meternos a todos, van a tener que meternos a los 10 mil”, fue uno de los párrafos por los que el dirigente fue acusado de instigación a la violencia y el desorden social.

Al no tener antecedentes penales, el histórico dirigente municipal obtuvo finalmente la suspensión del juicio a prueba y debió dar clases de apoyo en el Ipem de Nueva Córdoba Saleme de Bourdichon en el 2012

El tenor de los dichos de Suárez podría ser equiparable a los de Daniele, señalan algunos especialistas. No obstante, la diferencia sustancial entre uno y otro episodio es que luego de las declaraciones de titular del Suoem sobrevino una batahola de ataques sobre el Palacio 6 de Julio que destrozó toda la cristalería del primer piso, mientras que durante el miércoles pasado no hubo ningún tipo desmanes.