UNC: bono navideño para docentes y no docentes

Los trabajadores docentes y no docentes de la UNC tendrán un detalle más para celebrar en el fin de año, dado que se confirmó el pago de un bono denominado “gratificación anual” para todos ellos.

En el caso de los no docentes, el Gobierno Nacional había acordado con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) el pago de un bono de entre 2 mil y 4 mil pesos, de acuerdo a la categoría de cada agente en el escalafón.

Además, la Gremial San Martín, representantes locales de los no docentes, habían reclamado por la extensión de dicho beneficio para el personal interino y contratado, medida que el Rectorado aceptó y fue formalizada ayer en la comisión paritaria.

En el plano de los docentes, la comisión negociadora paritaria nacional no llegó a un acuerdo. Sin embargo, el rector Hugo Juri instruyó mediante resolución al titular del Área de Gestión Institucional, Marcelo Conrero, a establecer una gratificación anual de 2 mil pesos para todos los docentes.

De acuerdo a fuentes del Rectorado, el bono que recibirán los docentes un 53 por ciento de aumento con respecto al año pasado.