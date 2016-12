Legislatura: Aprobaron la boleta electrónica

La Legislatura sancionó anoche la creación de la boleta electrónica, que podrá usarse a partir de las elecciones provinciales de 2019, en reemplazo de la boleta única de papel que se utilizó en 2011 y 2015.

El bloque peronista Unión por Córdoba impuso su iniciativa con el apoyo, en general, de las bancadas de Cambiemos, o sea la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y el PRO, aunque sus legisladores manifestaron su oposición a cuestiones puntuales de la nueva ley.

En contra votaron el bloque Córdoba Podemos (kirchnerista), Encuentro Vecinal Córdoba (Aurelio García Elorrio) y las izquierdas del FIT y del PTS.

Oscar González aseguró que la boleta electrónica es “un nuevo paso adelante en la evolución de los procesos electorales” en la provincia de Córdoba.

Explicó que los votantes elegirán su opción en una pantalla táctil y que luego una impresora emitirá una copia de la boleta, para introducirla en una urna.

Para el peronista, la gran ventaja será que el escrutinio provisorio se realizará “en cuestión de segundos”, y prometió que Córdoba, con esta legislación, se va a “mantener a la vanguardia de la transparencia”.

Justamente la falta de transparencia fue donde más golpeó la oposición. El izquierdista Eduardo Salas calificó a la ley de “mamarracho” porque no define prácticamente nada de cómo funcionará el sistema, dejando todo abierto a una futura reglamentación, que no harán los legisladores. El kirchnerista Martín Fresneda alertó que no podrán conseguirse fiscales informáticos para todas las mesas y todos los partidos políticos. García Elorrio, en tanto, recordó las inseguridades de los sistemas informáticos con dos ejemplos: Hillary Clinton acusando a Rusia de hackear la elección de los Estados Unidos, y la preocupación de los bancos por frenar a los piratas que los atacan.

El macrista Darío Capitani consideró que es “un adelanto”, aunque recalcó que “estamos lejos de lo óptimo”.

Finalmente, Liliana Montero, de Córdoba Podemos, señaló que cómo puede el oficialismo prometer la boleta electrónica a los cordobeses cuando hace cinco años que no funciona el modo electrónico de votación en la propia Legislatura.

Poco antes, por unanimidad, se sancionó la ley que extiende el derecho de votar a los jóvenes mayores de 16 años, quienes podrán hacerlo en forma no obligatoria.

Autoridades de la Cámara

Por otro lado, en la sesión preparatoria que antecedió a la ordinaria, se eligieron las autoridades de la Cámara para el nuevo período. Los peronistas Oscar González y Daniel Passerini fueron reelegidos como presidente provisorio y vicepresidente de la Legislatura. Para la Vicepresidencia 1º fue elegida la radical Elisa Caffaratti, en reemplazo del fallecido Jorge Font.

Las discusiones fueron en torno a la Vicepresidencia 2º. El kirchnerismo pretendía conservarla, pero como perdió dos integrantes que traicionaron a su bloque y se pasaron al oficialismo, Nora Bedano y Fernando Salvi, Córdoba Podemos quedó con un miembro menos que el Frente Cívico. El juecismo, así, con la ayuda del peronismo y del radicalismo, impuso en ese cargo a Juan Pablo Quinteros.