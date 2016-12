Académicos de FaMAF contra boleta electrónica cordobesa

Un sector de los especialistas en informática mantiene una férrea oposición a cualquier iniciativa que introduzca tecnología en el instrumento electoral. El oficialismo provincial impulsó un proyecto de ley en este sentido en la Unicameral.

La tercera iniciativa que Unión por Córdoba incluyó en la llamada segunda reforma política, luego de aprobar un primer bloque leyes limitando las reelecciones de los cargos provinciales y ordenando el cronograma electoral, incluye un artículo especifico que sustituye la actual Boleta Única de Sufragio por un nuevo modelo.

La norma reza textualmente que las elecciones provinciales de gobernador y legisladores se realizarán “mediante mecanismos o instrumentos electrónicos, empleando el soporte específico al que se refieren la legislación electoral general, la presente ley en cuanto así corresponda y su reglamentación. Permitirá el ejercicio de la opción electoral por medios electrónico informáticos, que emitirán un respaldo en papel que compruebe el sufragio efectuado y que se deposite en la urna, a los fines del oportuno escrutinio de mesa, provisorio y definitivo”.

De esta manera, Córdoba se sumaría a la provincia de Neuquén que recientemente aprobó un sistema similar. Salta y la Ciudad de Buenos Aires ya cuentan con un sistema que incorpora tecnología en el proceso electoral. A nivel local, la boleta electrónica fue utilizada en algunos municipios del interior de la provincia. Marcos Juárez lo utilizó en la totalidad de las mesas en las últimas elecciones de intendente.

Ante esto, un grupo de académicos se reunieron en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física para expresar su desacuerdo con la norma. Los especialistas Nicolás Wolovick y Javier Blanco, el abogado Carlos Dionisio Aguirre y el analista Javier Pallero fueron los panelistas de la conferencia de prensa que brindaron.

Las principales objeciones de los académicos se basan en la teórica imposibilidad de garantizar la seguridad de los sistemas electrónicos así como el secreto del voto. “Esto es fetichismo tecnológico, no se solucionan los problemas de siempre y se generan muchos nuevos, con un gran gasto para el Estado” sostuvo Javier Blanco.

Además, el abogado Aguirre cuestionó la constitucionalidad de la norma aprobada ya que el texto establece que el diseño y la aprobación final del nuevo instrumento electoral quedarán en manos de la justicia electoral. “El proyecto es nulo e inconstitucional, no se pueden delegar facultades de ningún poder en particulares” afirmó.

Al momento de tratarse el proyecto del gobierno nacional que incorporaba la Boleta Única Electrónica fue cuestionada por los sectores docentes de esa facultad. En esa oportunidad, la Sección Computación de FaMAF fue una de las convocantes de un espacio nacional que se reunió bajo la consigna “Decimos NO al Voto Electrónico”.

En esta oportunidad, el grupo no ostentó de un apoyo institucional tan nítido. Si bien la facultad aportó las instalaciones, su decana no estuvo presente y las opiniones fueron “a título personal”. De todas maneras, el grupo aseguró que seguirán “movilizados” en contra de la iniciativa y aseguraron que promoverán una “acción de constitucionalidad” con el objetivo de que no se aplique en las elecciones 2019.