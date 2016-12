Carta abierta contra el relato sobre Milagro Sala

A comienzos de este año, una estudiante jujeña asistió a una “clase abierta” en la Facultad de Filosofía de la UNC. Como era de esperar, en el relato del orador estuvo presente la reivindicación de la figura de Milagro Sala, una verdadera consigna institucional de esa unidad académica.

Josefina Lello, la alumna en cuestión, decidió contarlo en un post de su cuenta personal de Facebook. “La profesora de la cátedra de la que soy ayudante me invitó a asistir a una clase pública en la Universidad de Córdoba sobre los temas de aumento de salarios y despidos masivos, temas importantísimos. El orador, cuyo nombre desconozco, habló de ajuste y protesta social. Mencionó a Milagro Sala con el epíteto de “presa política” que muchos le vienen adjudicando. Mencionó las causas por las que está imputada como si no fueran más que un invento de los medios afines al gobierno que buscan destruir su imagen.”, relató.

Los dichos del docente la afectaron y decidió retirarse. El caso Milagro Sala la afectaba personalmente ya que había sido compañera de Romina Cruz, una adolescente de 15 años que resultó muerta en un accidente automovilístico mientras conducía un hijo adoptivo de la dirigente de la Tupac. La madre de la joven denunció que militantes de la organización la amenazaron en repetidas oportunidades para que no haga la denuncia correspondiente.

A partir de su publicación en Facebook, Josefina fue citada por su una de sus profesoras a una reunión con otra docente, miembro de la comisión directiva de ADIUC, el sindicato docente de la UNC. En aquel momento, el consejo de la facultad de Filosofía condecoraba a Sala con el premio José Aricó “al compromiso social y político” y su decano, Diego Tatián, viajaba a Jujuy para entregárselo personalmente en la prisión donde está detenida.

Ya con sus estudios concluidos, decidió relatar los sucesos en una carta abierta publicada en el sitio Jujuy On Line. Reproducimos el texto completo.

Milagro Sala y los leones marinos

La carta que antecede a ésta, la escribí hace casi un año, desde la bronca. La publiqué en mi página personal de Facebook sin demasiadas expectativas. Quiero dar cuenta ahora de lo que pasó inmediatamente después.

Muchas personas, especialmente mis amigos de Jujuy, que también conocieron a Romina, me expresaron su apoyo y su aprobación. Me comentaron que ellos también se acordaban y también les daba mucha bronca.

Después recibí un e-mail de mi profesora. Yo era ayudante alumna de su cátedra y teníamos una relación informal, casi amistosa. Me felicitó por mi carta y me invitó a reunirme con otra profesora, Secretaria del ADIUC, para que “charláramos”. No sé qué esperaba qué saliera de esa conversación. Yo tampoco. Y me arrepiento en el alma de haber aceptado.

Me reuní con ellas en el bar de la Facultad. En principio, quería llevar conmigo a las hermanas de Romina, que también viven en Córdoba, para que escucharan de primera mano lo que había sido el caso, pero no me dieron tiempo de coordinar. Fue conmigo una amiga de la Franja Morada, como muestra de apoyo. Se lo voy a agradecer siempre, porque a pesar del desastre que fue esa conversación, hubiera sido mucho peor sin su intervención.

La Señora Secretaria del ADIUC me miró a la cara y me dijo que todas las causas en contra de Milagro Sala no importaban. Que la defendían por una cuestión de ideología, de “principios”. Y después me preguntó, sin ningún asomo de ironía, que opinión tenía yo de los militares.

Me fui de esa reunión llorando como si me hubiera dado un golpe de cabeza contra una pared de cemento. Mi profesora después se disculpó conmigo por haberme hecho pasar tan mal rato. Me dijo que pensaba que, como ya no estábamos en dictadura, le parecía importante que yo pudiera expresar mi opinión y mis objeciones a la defensa que hacía la Facultad de Milagro Sala.

En efecto, las pude expresar sin ningún problema. El problema fue que no sirvió de nada. Unos meses después, la Facultad de Filosofía y Humanidades le entregó una distinción a Milagro Sala por su “labor social”.

La desilusión que sentí fue inmensa. La relación que tenía con mi profe y con la Facultad no volvió a ser la misma. Ahora cada vez que marchaba hacia mis clases, cada vez que caminaba por la Ciudad Universitaria, cada vez que me cruzaba con un profesor, sentía que se me revolvía el estómago. Sentía que estaba, tácitamente, aprobando algo con lo que estoy muy lejos de estar de acuerdo. Por suerte ya me recibí, porque no sé cuánto más pueda aguantar sin largarme a gritar y a preguntarle a todo el mundo qué opinión tienen de una madre que nunca va a tener justicia.

Qué opinión tienen de una intocable que usa la violencia física y psicológica contra sus disidentes.

Qué opinión tienen de una hipócrita que se envuelve en la bandera de la lucha por los más necesitados y les roba a dos manos al mismo tiempo.

Qué opinión tienen de que una Facultad que se enorgullecía de defender la pluralidad de voces ahora defienda a una criminal que intentó hacer callar a todo un pueblo.

Qué opinión tienen de la bancarrota moral que es poner la ideología por encima de la ética.

Desde esa reunión, aprendí un neologismo en inglés. Se llama “sealioning”, y se traduce algo así como “hacerse el león marino”. Un león marino es una persona que exige que le expliques una y otra vez hechos que ya han sido comprobados, que les presentes pruebas a las que podrían acceder ellos mismos y que justifiques tu posición antes ellos en detalle. Un león marino es una persona a la que no le importan los hechos, no le interesan las pruebas y te va a decir que tu posición está mal, simplemente porque no es la misma que la de ellos. Discutir con uno tiene el mismo resultado que discutir con una pared de cemento.

Mi carta abierta original estaba dirigida a los defensores de Milagro Sala. Ahora sé que eso fue un error. A los defensores de Milagro Sala no les importa escucharme. Igual que la Secretaria del ADIUC, van a descartar mi opinión arguyendo que por supuesto que yo voy a opinar así, si el Fiscal a quien le dieron elegir la zanja donde dejar su cadáver es un primo mío. Es maravilloso que lo que les importe es mi nombre y no a que mi sobrina de dos años la estén amenazando con dejarla sin padre.

Pero justamente por eso es que me animo a firmar esta carta con mi nombre completo. Yo no gano nada por escribir esto. Al contrario, me estoy exponiendo y estoy exponiendo un poco más a mi familia, pero sé que cuento con su apoyo incondicional, igual que conté con el apoyo de mis compañeros del colegio cuando publiqué mi carta original.

Así que ahora quiero dirigir esta segunda carta a los que están embargados por la bronca. A los que vivimos de lejos o de cerca la tiranía que ejerció Sala sobre la provincia. A los que nos ahogó el fuego en el Salón de la Bandera, a los que la escuchamos gritar que no nos iba a dejar vivir en paz si no hacíamos lo que ella decía. A los que nos mordimos la lengua por miedo o por cortesía, por no querer empezar una polémica. A los que vimos los moretones y los féretros.

Te van a decir que los cientos de testimonios en contra de ella vienen de mentirosos comprados. Te van a decir que el proceso judicial estuvo mal armado. Te van a decir que a Milagro Sala la persiguen por mujer, por indígena, por visionaria. Te van a decir que no importa si cometió o no un delito o quinientos, que defenderla es una cuestión de principios. Te van a insultar, te van a comparar con la dictadura. Te van a decir que nos dijeron mentiras, nos van a hacer querer dudar de cosas que nosotros sabemos y vimos y vivimos y de las que ellos no tienen idea. Van a poner al mundo entero en nuestra contra con verdades a medias y omisiones convenientes.

Pero al final, ellos no son lo más importante. Lo más importante es que nos mantengamos firmes. Lo más importante es que cuando pase la tormenta y se calme todo, los podamos mirar a los ojos y decir que nosotros siempre supimos la verdad.

Y seguir adelante, sin importar cuánto aúllen los leones marinos.

Josefina Lello