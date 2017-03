Lléveme por la Avenida Argentina

Por Víctor Ramés

cordobers@gmail.com

La octogenaria señora, a quien entrevistamos hace unos meses sobre los tiempos que alcanza su memoria, sigue llamándole en su relato “Avenida Argentina”. Y de pronto se da cuenta y mueve la cabeza, luego ríe. Cuenta que hasta no hace mucho, cuando todavía podía andar y no vivía en esta residencia sino en su casa, a veces tomaba un taxi y le decía: “A la avenida Argentina”. Y el taxista la miraba por el espejito, demandando una seña topográfica más contemporánea. Se demoraba un momento en el asiento de atrás tratando de atrapar ese nombre nuevo que no era de su época, como tantas cosas que cambian todas a la vez: “¡A la Hipólito Yrigoyen!”, le salía de pronto y entonces el taxista, relojeando el último guiño del semáforo, arrancaba.

¡Y eso que el cambio de nombre ocurrió en 1936! Tal vez esto sugiera la medida de cuánto arraiga en la memoria una determinada calle de la patria chica.

Esa avenida que desde 1887 corta Nueva Córdoba en dirección norte-sur quedó tendida entre dos rotondas, la de la plaza Vélez Sarsfield (inaugurada en 1897) en su emplazamiento original y la plaza España (1890), trazando una diagonal inspirada en los bulevares con que surcó los viejos muros de París el arquitecto Haussman. Nació como una traza referencial del nuevo barrio ganado a las barrancas del sur, a raíz de un enérgico gesto de expansión urbana contra una de las barreras que habían asfixiado a la ciudad desde su fundación. El capitalista de esa iniciativa fue Miguel Crisol, quien emprendió el proyecto con entusiasmo y a quien la caída del presidente Juárez Celman y la subsiguiente crisis económica, en 1890, llevaría a la quiebra. Esto supuso la paralización de las obras durante varios años.

Aquella calle corrió hacia el imponente Chalet Crisol y el Pabellón de las Industrias (que hoy sólo existen en fotos) y era la vía de ingreso al Parque Sarmiento. En su empedrado curso atravesó un paisaje moderno de grandes y suntuosas construcciones que se fueron levantando con materiales y con planos importados a comienzos del siglo XX. Algunas fueron aristocráticos petit hotels de la alta burguesía cordobesa, otras residencias particulares, por ejemplo el chateau de la familia Palacio-Minetti, o la mansión que perteneció a Juan Kegeler (hoy Palacio Dionisi), o el Palacio Ferreyra, junto a otras que aún aportan a la vista el perfil de la villa italiana, del neoplateresco español o el pintoresquismo. También se eleva a la vera de la avenida la esbelta silueta de Los Capuchinos (1900), de un neogótico alzado en hormigón, y allí nomás está desde 1905 la capilla y sede de la cárcel del Buen Pastor, hoy un concurrido y verde Paseo. Y más allá, tras la rotonda, el imponente Museo Emilio Caraffa.

En 1896, todavía bajo el efecto del shock del año noventa, la avenida aparece en una breve mención del diario Los Principios, que señala el estado de abandono de la misma e insta a reforzar su mantenimiento. Esto ocurría antes de que la arteria se viese flanqueada por los refinados edificios de la alta burguesía. Dice la nota:

Avenida Argentina – Llamamos la atención de quien corresponda acerca de los desperfectos que se notan en varias partes del empedrado de la Avenida Argentina y también de los yuyos que principian a nacer allí mismo.

Creemos siempre que las plazas y paseos urbanos deben atenderse con atención preferente por parte de las autoridades comunales.”

En 1897, el diario La Libertad también le dedica un comentario a la avenida, y su panorama muestra cómo la misma está a mitad de camino en el imaginario, entre el de paseo elegante que se le había destinado, y la vía de circulación urbana de todos los días: carretas y carros de aprovisionamiento que se valían de ella para llegar hasta el mercado de abasto, y que incomodaban a las familias que iban a “tomar el aire” en las estaciones cálidas. El abandono prosigue, eso sí, un año después de la observación de Los Principios. Y aquí el periodista se permite hacer pública una sugerencia para evitar que se ahonde el deterioro.

“La bonita Avenida Argentina que atraviesa la Nueva Córdoba, empieza a ser uno de los paseos predilectos de muchas familias que por las tardes salen en busca de aires puros. Diariamente puede notarse infinidad de estas, tanto en carruaje como a pie, que se dirigen por esa Avenida hasta el chalet Crisol, el cual hoy en día tiene sus parques llenos de flores propias de la estación, presentando un bellísimo aspecto.

Pero aquí es bueno hacer notar, que a más de uno de los asiduos paseantes a ese punto, le hemos oído quejarse del mal estado en que se encuentra en algunas partes el piso de dicha avenida, del tránsito que por allí hacen las carretas, tropas de bueyes, etc. etc. que vienen a los mercados, y de la falta de algunos bancos en las aceras de la calle.

El señor Intendente no debe perder de vista que durante la estación de verano esa Avenida ha de ser el punto preferentemente elegido por las familias para aspirar aire oxigenado, después de los calores tropicales que suelen reinar durante el día.

Y no es compatible la entrada o salida de animales, que en algún caso hasta pueden parecer bravos, por localidades destinadas al paseo de las familias.

Para conciliar estos intereses bastaría abrir un camino carril (el trabajo para ello sería hachar algunos arbustos), desde los hornos del señor Vélez hacia el Oeste hasta la bajada, bien empedrada ahora, de los altos Sud, y un camino desde los mismos hornos hasta el mercado de Abasto por entre las barrancas.

Por el primero tendrían acceso los carros y carretas abastecedoras y por el segundo todos los animales sueltos que exigiese el movimiento o estacionamiento de tropas.

De todas maneras, es preciso resolver el problema en alguna forma; pero partiendo de la base de que no es conveniente entregar la preciosa Avenida Argentina al tráfico de carros, haciendas, etc.”